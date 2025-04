Thaïlande : une maison sur pilotis au sein d'un site commémoratif du Président Hô Chi Minh

Photo : VNA/CVN

Il s'agit du premier élément du projet d'agrandissement du site commémoratif dédié au Président Hô Chi Minh dans cette province thaïlandaise. Ce projet comprend des structures retraçant sa vie et ses activités en Thaïlande entre 1928 et 1929, ainsi que des constructions symbolisant les liens étroits entre le Vietnam et la Thaïlande.

La maison sur pilotis, d'une superficie de 100 m², est une réplique de celle du Président Hô Chi Minh située au palais présidentiel de Hanoï. Le projet devra être achevé pour le 136e anniversaire de sa naissance (19 mai 1890-2026).

Le site commémoratif dédié au Président Hô Chi Minh dans la province d'Udon Thani est l'un des trois sites commémoratifs consacrés au grand dirigeant vietnamien en Thaïlande, avec le site mémorial dans la province de Nakhon Phanom et le Musée Ban Dong Hô Chi Minh dans celle de Phichit.

Depuis son inauguration officielle fin août 2011, le site à Udon Thani accueille plus de 1.000 visiteurs chaque mois, venus découvrir la vie et le parcours du Président Hô Chi Minh, ainsi que la culture vietnamienne et les relations entre le Vietnam et la Thaïlande.

Lê Ba Huân, un touriste venu de Hanoï, a déclaré que la vie révolutionnaire de l'Oncle Hô avait été marquée par de nombreuses épreuves. "Une fois ici, nous comprenons mieux le prix de l'indépendance nationale, ainsi que celui de la paix, pour la nation comme pour l'humanité. Et nous, les générations successives, nous nous souviendrons toujours des immenses mérites du Président Hô Chi Minh", a-t-il ajouté.

De son côté, Sudtida Manorak, une touriste thaïlandaise, a confié : "À l'école, j'ai appris l'histoire de l'Oncle Hô et je savais qu'il était venu à Udon Thani. Je suis donc venue ici pour en savoir plus sur lui, mieux comprendre où il vivait et comment il travaillait".

Selon le plan, le projet d'agrandissement du site commémoratif dédié au Président Hô Chi Minh dans la province d'Udon Thani sera achevé d'ici cinq ans, transformant ainsi le site en une destination touristique culturelle majeure pour la localité et contribuant à renforcer l'empreinte de Hô Chi Minh en Thaïlande ainsi que les relations historiques étroites entre les deux pays et les deux peuples.

VNA/CVN