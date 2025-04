Promouvoir les liens économiques entre le Vietnam et le Nord-Est de la Thaïlande

Le consulat général du Vietnam à Khon Kaen a organisé, le 30 mars, un séminaire visant à promouvoir l'investissement, le commerce et le tourisme entre le Vietnam et le Nord-Est de la Thaïlande.

L'événement a réuni des représentants d’associations d'amitié des deux pays, de l’Association des entrepreneurs vietnamiens à l’étranger, de l’Association des entrepreneurs thaïlando-vietnamiens, ainsi que des représentants des autorités des provinces de Khon Kaen et de Nong Khai. Environ 160 chefs d'entreprise, représentant des sociétés vietnamiennes d’outre-mer et des entreprises issues de nombreuses provinces et villes du Vietnam, y ont également participé.

Photo : VNA/CVN

Lors du séminaire, Dinh Hoàng Linh, consul général du Vietnam à Khon Kaen, a souligné que le Nord-Est de la Thaïlande constitue une vaste zone dotée d’une position géostratégique clé au sein du corridor économique Est-Ouest, avec un accès favorable à des provinces du Centre du Vietnam.

Sur la base de la proximité géographique, des similitudes culturelles et des liens historiques, il s’est dit convaincu que la coopération économique, commerciale et en matière d'investissement entre le Vietnam et les provinces du Nord-Est de la Thaïlande dispose encore d’un grand potentiel de développement, notamment dans les domaines des infrastructures et de la logistique, de la production agricole et de l’agroalimentaire, des énergies renouvelables, des technologies innovantes, ainsi que du tourisme.

Siriwat Pinijipanich, vice-gouverneur de la province de Khon Kaen - une localité jumelée avec la ville vietnamienne de Dà Nang - s’est également dit convaincu que ce séminaire ouvrirait de nouveaux canaux de coopération entre entreprises, entre les deux localités jumelées, mais aussi entre le Nord-Est de la Thaïlande et les différentes localités vietnamiennes.

Partageant cette opinion, Sanan Angubolkul, président de l’Association d’amitié Thaïlande-Vietnam et président de la Chambre de commerce thaïlandaise (TCC), a affirmé que cet événement témoignait du soutien actif des autorités compétentes pour aider les entreprises à explorer le potentiel, les atouts et les opportunités de coopération au Nord-Est de la Thaïlande, leur permettant ainsi de définir des orientations commerciales plus efficaces.

Dans le cadre du séminaire, la mission commerciale vietnamienne - composée de nombreuses organisations et entreprises opérant dans les secteurs de l’éducation, de la production alimentaire, des produits agricoles verts et propres ainsi que des produits aquatiques - a signé plusieurs protocoles d’accord de coopération avec des entreprises thaïlandaises.

En outre, la mission a participé à des séances de travail avec des associations vietnamiennes locales, à des activités de mise en relation commerciale, à des présentations de produits, ainsi qu’à des visites sur plusieurs établissements de production implantés dans le Nord-Est de la Thaïlande.

VNA/CVN