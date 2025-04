Les communautés vietnamiennes à l'étranger unies pour honorer les rois Hùng

Pour marquer la Fête de commémoration des rois Hùng 2025, les communautés vietnamiennes de Malaisie, des États-Unis et d'Allemagne ont organisé des cérémonies empreintes de solennité en hommage aux légendaires rois fondateurs de la nation.

Photo : VNA/CVN

En Malaisie, la cérémonie, empreinte des rites traditionnels, s'est déroulée en présence de l’ambassadeur Dinh Ngoc Linh et de nombreux compatriotes. L’ambassadeur a souligné que cet événement permettait aux Vietnamiens de renouer avec leurs origines, de préserver leur identité culturelle et de consolider la solidarité communautaire.

Aux États-Unis, l'Association des épouses et époux des cadres et membres du personnel de l’ambassade du Vietnam a organisé la cérémonie à Washington DC. L’ambassadeur Nguyên Quôc Dung a affirmé que cette fête constituait un patrimoine spirituel commun, renforçant les liens de la diaspora et leur attachement à la Patrie.

En Allemagne, l’Association des compatriotes de Vinh Phu (province de Phu Tho) a orchestré la cérémonie à Leipzig, selon les rituels ancestraux. Les participants ont souligné que la Fête de commémoration des rois Hùng était un moment sacré, perpétuant le "respect des ancêtres", une tradition très vivace dans le cœur des Vietnamiens à l’étranger.

VNA/CVN