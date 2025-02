Concours international de peinture "La vivacité du Vietnam"

Le 20 février 2025 marque le lancement officiel du concours international de peinture 'Rực rỡ Việt Nam" (La vivacité du Vietnam), organisé simultanément au Vietnam et dans plusieurs pays à travers le monde. Organisé par l'Association Art Space, en collaboration avec la galerie d'art A2Z située à Paris (France), le concours bénéficie du soutien de nombreuses organisations et associations prestigieuses à travers le monde.

>> Une ambassadrice de la culture vietnamienne en France

Photo : Thu Trang/CVN

Le concours international de peinture "Rực rỡ Việt Nam" (La vivacité du Vietnam) offre aux enfants l'opportunité de découvrir et de créer des œuvres artistiques sur le thème du patrimoine culturel vietnamien, dans le but de partager et promouvoir les valeurs culturelles uniques du Vietnam auprès du public international.

Un concours ouvert à la jeunesse mondiale

Le concours est divisé en deux catégories d'âge : moins de 12 ans et 12 à 17 ans, sans distinction de nationalité ni de lieu de résidence. Les candidatures sont ouvertes du 20 février au 20 avril 2025, avec des points de collecte disponibles sur les cinq continents. L’annonce des résultats est prévue pour début juin 2025.

Les œuvres lauréates seront exposées dans une galerie d'art prestigieuse au cœur de Paris ainsi que dans plusieurs villes en France. Les gagnants se verront décerner des prix attractifs.

Selon le Comité d'organisation, le concours récompensera 20 lauréats répartis également entre les deux catégories : un premier prix (Trophée + certificat délivré par les organisateurs + une récompense en espèces de 100 euros), trois deuxièmes prix (Trophée + certificat + une récompense en espèces de 50 euros), et enfin six troisièmes prix (Trophée + certificat).

Les 20 œuvres primées seront exposées à la galerie A2Z à Paris du 8 au 13 juillet 2025. Par ailleurs, le jury sélectionnera 100 autres peintures pour des expositions dans trois grandes villes françaises : Paris, Nantes et Lorient, du 21 juin au 6 juillet 2025.

Dès le début du mois de juin 2025, toutes les œuvres soumises respectant les critères du concours (dimensions, matériaux et thématique) seront exposées en ligne sur le site www.toucherarts.com.

Photo : Thu Trang/CVN

Un jury international composé d'artistes et d'experts reconnus

Le Comité d'organisation a rassemblé un jury d'experts venus de plusieurs pays, parmi lesquels on note Pham Binh Chuong. Il est un artiste renommé avec plus de 200 œuvres sur Hanoï, lauréat de nombreux prix de l'Association des beaux-arts du Vietnam et professeur à l'Université des beaux-arts du Vietnam. Quant à Anthony Phuong et Ziwei Phuong, ils sont fondateurs de la galerie d'art A2Z à Paris, membres du Comité professionnel des Galeries d'Art et du Comité national des experts des œuvres d'art en France. Le jury compte également la peintre birmanne résidant en France, ayant exposé Thao Nguyên, photographe et traductrice vivant en France.

Pham Binh Chuong a confié : "J'ai choisi la peinture pour transmettre ma vision des valeurs historiques et culturelles du Vietnam. J'ai été ravi d'être invité en tant que membre du jury du concours - La vivacité du Vietnam - car c'est une magnifique opportunité d'explorer comment les jeunes perçoivent mon pays à travers l'art".

Photo : Thu Trang/CVN

Anthony Phuong a ajouté : "D'origine vietnamienne et né à Hô Chi Minh-Ville, j'ai toujours gardé un attachement profond pour mon pays d'origine. J'ai collaboré avec de nombreux artistes vietnamiens talentueux et je suis honoré de participer à ce concours en tant que membre du jury et organisateur. Mon objectif principal est d'encourager et de soutenir les jeunes talents vietnamiens sur la scène artistique internationale".

Célébrer le patrimoine vietnamien à travers l'art

Le thème du concours "La vivacité du Vietnam" met en avant les patrimoines culturels matériels et immatériels reconnus par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Les participants pourront s'inspirer d'icônes emblématiques telles que le pho (soupe vietnamienne traditionnelle composée de nouilles de riz et de poulet ou de bœuf, dans un bouillon clair et parfumé), la baie de Ha Long (dans la province de Quang Ninh, Nord), la musique de cour de Huế, les estampes populaires de Dông Hô ou encore les marionnettes sur l'eau, autant d’éléments distinctifs de l'identité vietnamienne.

Photo : Thu Trang/CVN

Le Comité d'organisation souligne que ce concours ne se limite pas à une simple compétition artistique, mais constitue un véritable voyage de découverte du patrimoine culturel et historique. Grâce aux expositions en France et à la galerie en ligne, "La vivacité du Vietnam" aspire à raconter au monde entier l’histoire des héritages que les Vietnamiens souhaitent préserver et valoriser, à travers un langage artistique unique et créatif.

Contact : Association Art Space (www.artspaceedu.fr)

Projet Toucher Arts (www.toucherarts.com)

Email : toucherartsproject@gmail.com

Phuong Mai-Thu Trang/CVN