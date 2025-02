Le Têt célébré à l’Hôtel de Ville de Paris

La communauté des Vietnamiens en France, les représentants des autorités locales, des membres du corps diplomatique à Paris, des associations d'amitié et de coopération avec le Vietnam se sont réunis lundi soir 17 février à l'Hôtel de Ville de Paris pour célébrer ensemble la fête du Têt traditionnel.

L'événement a été organisé par l'ambassade du Vietnam en France en collaboration avec la Mairie de Paris.

Dans son discours, l'ambassadeur du Vietnam dans ce pays Dinh Toàn Thang a souligné les contributions importantes de la diaspora vietnamienne en France à la communauté et son pays d'origine, tout en mettant en avant les progrès significatifs dans les relations Vietnam-France en 2024, notamment la visite officielle en France du secrétaire général et président de la République, Tô Lâm. Cet événement a marqué une étape importante dans l'établissement d'un partenariat stratégique global entre le Vietnam et un État membre de l'Union européenne.

L'année 2024 a également été marquée par la visite au Vietnam du ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. Cette visite revêtait une signification historique, illustrant un esprit de réconciliation et de coopération, renforçant ainsi la confiance politique et ouvrant de nouvelles perspectives de collaboration.

La maire-adjointe de Paris, Marie-Christine Lemardeley, a affirmé que cet événement est devenu une tradition annuelle symbolisant le renouveau et l'espoir. Elle a exprimé son désir de renforcer la coopération entre Paris et les partenaires à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville dans le cadre du réseau mondial de maires des principales villes du monde unis dans l'action pour faire face à la crise climatique (C40 CITIES).

Elle a également exprimé son impatience à l'idée de la réunion de l'Association internationale des maires francophones qui se tiendra à Huê en avril prochain.

Le Têt communautaire organisé à l'Hôtel de Ville de Paris est non seulement une occasion pour la diaspora vietnamienne de se retrouver, mais aussi un moment privilégié pour faire découvrir la culture vietnamienne aux amis français et internationaux.

