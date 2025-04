Rencontre de Vietnamiens en Argentine à l’occasion de Fête des rois Hùng

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la Rencontre, qui célébrait également la Fête des rois fondateurs Hùng 2025, l’ambassadrice du Vietnam, Ngô Minh Nguyêt, a souligné la reconnaissance et la fierté des Vietnamiens en général, et de ceux d'Argentine en particulier, d'être les "descendants du dragon et de la fée". Elle a insisté sur le fait que cette fête permet non seulement d’honorer les rois fondateurs, mais aussi de promouvoir la grande union nationale.

À l’approche du 50e anniversaire de la Libération du sud et de la réunification nationale (30 avril), la diplomate vietnamienne a exprimé sa gratitude envers les amis internationaux, dont les peuples d’Amérique latine, pour leur aide précieuse accordée au Vietnam dans sa lutte d’hier pour l’indépendance nationale et dans son processus d’aujourd’hui de développement national.

L'ambassadrice Ngô Minh Nguyêt a exprimé le souhait de continuer à recevoir la coopération et le soutien des amis internationaux afin d'approfondir l'amitié traditionnelle et la coopération entre le Vietnam, l'Argentine et Cuba, ainsi qu'avec d'autres pays d'Amérique latine.

VNA/CVN