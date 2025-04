Les Vietnamiens en Allemagne se tournent vers leur bien-aimé Truong Sa

La présidente du club, Bùi Thu Minh, a souligné que depuis sa fondation, le club s’efforce de renforcer les liens entre la communauté vietnamienne en Allemagne et les zones maritimes sacrées du pays, en particulier avec les soldats et habitants de l’archipel de Truong Sa. Le club collecte et envoie chaque année environ 200 millions de dôngs en dons et en cadeaux.

Photo : VNA/CVN

Il participe aussi aux activités du Comité de liaison des Vietnamiens en Europe pour la mer et les îles du pays, organise des séminaires, des expositions, des concours d’écriture et fournit des ressources pédagogiques sur le sujet pour les cours de vietnamien à Berlin... Ces actions nourrissent l’amour de la mer et la fierté nationale, notamment chez les jeunes générations.

Tông Dang Van, l’un des quatre Vietnamiens d’Allemagne qui se rendront à Truong Sa prochainement et participeront à la cérémonie marquant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, a annoncé un don de 300 millions de dôngs de la part de la communauté en Allemagne pour soutenir les soldats et habitants de Truong Sa.

L’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, a salué les contributions du club et encouragé la poursuite de ces actions significatives.

VNA/CVN