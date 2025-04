Le législateur suprême rencontre la communauté vietnamienne d’Ouzbékistan

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, son épouse, Nguyên Thi Thanh Nga, et une haute délégation de l’Assemblée nationale du Vietnam ont rencontré des responsables et du personnel de l’ambassade du Vietnam en Fédération de Russie concurremment en Ouzbékistan, ainsi que la communauté vietnamienne d’Ouzbékistan.

Lors de cette rencontre, les représentants de la communauté vietnamienne d’Ouzbékistan ont affirmé qu’ils étaient toujours tournés vers leur patrie, unis et solidaires, et qu’ils s’intégraient progressivement dans leur pays d’accueil. Ils ont exprimé l’espoir que les autorités accorderont une attention particulière à la situation et mettront en place des politiques de visas favorables pour les citoyens des deux pays, contribuant ainsi à promouvoir les échanges populaires et à renforcer l’amitié traditionnelle entre les deux pays et leurs peuples.

Photo : VNA/CVN

Les informant des réalisations du Vietnam après près de 40 ans de rénovation, Trân Thanh Mân a déclaré que malgré les nombreuses difficultés et défis liés aux impacts de la situation politique et économique mondiale et régionale, sous la direction du Parti et grâce à la solidarité et au consensus de l’ensemble du système politique, le Vietnam a obtenu d’importants résultats en matière de développement socio-économique.

En 2024, la croissance du PIB du pays a atteint 7,09% et le revenu par habitant avoisinait les 4.700 dollars, plaçant le Vietnam parmi les pays à plus forte croissance de la région et du monde, et très apprécié par de nombreuses grandes et prestigieuses organisations internationales, a-t-il ajouté.

Le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec près de 200 pays, est devenu l’une des 40 plus grandes économies mondiales, figure parmi les 20 premiers pays en termes de commerce international et se classe au 32e rang parmi les 100 plus fortes valeurs de marque nationale au monde, a-t-il ajouté.

"Ce résultat est le fruit des efforts de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l’armée, y compris la contribution importante de la communauté vietnamienne à l’étranger", a-t-il souligné.

Photo: VNA/CVN

Remerciant vivement la communauté vietnamienne d’Ouzbékistan pour son unité constante, sa vie, ses études et son travail stables dans le pays d’accueil, le législateur suprême vietnamien a affirmé qu’il s’agissait d’un pont important pour les relations entre les deux pays, passées, présentes et futures.

La politique constante du Parti et de l’État est de s’intéresser toujours à la communauté vietnamienne à l’étranger et de la considérer comme une partie intégrante, et un facteur important contribuant au renforcement des relations de coopération et d’amitié entre le Vietnam et les autres pays, a-t-il déclaré.

L’Assemblée nationale du Vietnam a modifié et complété de nombreuses réglementations et politiques concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger, telles que la Loi sur l’identité et la Loi foncière modifiée, prévoyant que tous les citoyens vietnamiens se voient attribuer une carte d’identité, qu’ils résident dans le pays ou à l’étranger. La politique foncière pour les Vietnamiens résidant à l’étranger est la même que celle des citoyens vietnamiens résidant dans le pays, a-t-il précisé.

Soulignant la visite de la haute délégation en Ouzbékistan et sa volonté d’améliorer considérablement les relations avec les pays d’Asie centrale dans tous les domaines, Trân Thanh Mân a déclaré que les deux parties envisageraient prochainement l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre le Vietnam et l’Ouzbékistan et la réouverture prochaine de l’ambassade du Vietnam en Ouzbékistan.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a espéré que la communauté vietnamienne en Ouzbékistan continuera de promouvoir la tradition d’entraide, de solidarité et de respect de la loi de son pays de résidence, contribuera au développement de l’Ouzbékistan et des relations entre les deux pays, préservera la langue et l’identité culturelle nationales vietnamiennes, et contribuera à la construction et au développement de la mère patrie.

VNA/CVN