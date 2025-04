Des objets précieux témoignent de l’affection entre le Président Hô Chi Minh et les Viêt kiêu

Jeudi 3 avril, la Zone commémorative du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel a organisé une cérémonie de réception d'objets et de documents précieux offerts par la famille de Pham Van Công, un ancien Viêt kiêu de Nouvelle-Calédonie.

Photo : VNA/CVN

Parmi les dons figurent une table, des chaises et un service à thé utilisés lors de la visite du Président Hô Chi Minh chez cette famille à l'occasion du réveillon du Têt (Nouvel An lunaire) en 1963 à Hanoï. À ce moment-là, Pham Van Công et sa famille venaient de rentrer au Vietnam de Nouvelle-Calédonie.

Les dons comprennent également deux photos souvenirs et vingt dossiers d'archives illustrant les activités patriotiques de la communauté vietnamienne en Nouvelle-Calédonie.

Ces objets ne sont pas de simples souvenirs, mais de précieux témoignages de l'affection profonde que le Président Hô Chi Minh portait aux Vietnamiens d'outre-mer et de la fidélité de ces derniers envers leur Patrie.

Lê Thi Phuong, directrice de la Zone commémorative du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel, a exprimé sa gratitude et souligné que ces objets enrichiront les collections existantes, contribuant à l'éducation des jeunes générations et à la valorisation de l'héritage du Président Hô Chi Minh.

VNA/CVN