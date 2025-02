Têt du Serpent à Paris : célébration de la tradition, de l’unité et de la paix

Photo : VNA/CVN

Plusieurs milliers de visiteurs ont été accueillis par des centaines de bénévoles autour d’un marché du Têt, animé par des spectacles artistiques, des dragons et des licornes, suivis de danses ethniques, de démonstrations d’arts martiaux, de chants modernes et traditionnels, de danses des bambous, avec la présence remarquée sur scène de Valmont Laroche et Than Than, du groupe vocal Hop Ca Quê Huong et de Thiêu Nhi Vê Nguôn.

Les danseuses et danseurs, alliant magnifiquement force et grâce, ont présenté une forme d’art envoûtante incarnant la tradition, l’unité et la richesse culturelle vietnamienne.

Le marché du Têt, avec ses stands proposant des spécialités culinaires telles que bánh chung (gâteaux de riz gluant carrés), des livres et de l’artisanat, a attiré de nombreux visiteurs. Des animations artistiques ont mis en valeur les talents de la communauté vietnamienne en France, tandis que des ateliers pour enfants et un loto du Têt ont fait la joie des participants. La soirée festive, avec karaoké et dancefloor, a clôturé cet événement en beauté.

Photo : VNA/CVN

Les associations partenaires ont exposé leurs produits et programmes au 2e étage, à l’instar du stand du Comité d’Eure-et-Loir, autour de l’artisanat vietnamien, des pulls tricotés à la main pour les victimes de l’agent orange/dioxine, des appels à soutenir Trân Tô Nga, ainsi que des invitations à la convergence des consciences contre les effets de la dioxine au Vietnam et des pesticides en Beauce.

Il convient de souligner que tout au long de l’histoire du Vietnam, les images d’animaux ont toujours été profondément liées à la vie humaine. Parmi les animaux du zodiaque vietnamien, le serpent est un symbole de sagesse et de transformation. L’année 2025 étant une année bois, le Serpent de 2025 est ainsi l’année du "Serpent de Bois". Le bois est un symbole de stabilité, mais aussi de croissance et d’expansion. Il représente un élan vers l’avant, comme les arbres qui s’étirent vers la lumière dans une forêt. Il correspond au printemps, à la renaissance et à l’émergence de nouvelles branches et feuilles.

Dans leurs allocutions, les dirigeants de l’UGVF ont exprimé le souhait de construire ensemble un avenir d’amitié et de paix. Le maire de Nogent-sur-Marne, Jacques J.P. Martin, l'ambassadeur du Vietnam, Dinh Toàn Thang, ont également présenté leurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité à la communauté.

Perspectives

Le serpent, connu pour sa flexibilité et sa capacité d'adaptation, associé au Bois, symbole de vie et de croissance, annonce une année prometteuse. Attendons-nous donc à une période propice à la transformation intérieure, à la croissance personnelle et à la mise en place de nouveaux projets qui, bien ancrés, pourront se développer sur le long terme.

Nguyên Dac Nhu-Mai/CVN