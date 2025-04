Tuyên Quang souhaite renforcer la coopération avec les Vietnamiens d'outre-mer

Photo : VNA/CVN

À ce jour, plus de 5.400 personnes originaires de Tuyên Quang vivent et travaillent dans plus de 50 pays. Hoàng Viêt Phuong, vice-président du Comité populaire provincial, a exprimé son souhait de voir les Vietnamiens à l'étranger jouer le rôle de passerelle pour promouvoir l'image, l'identité culturelle, les atouts et les potentiels de Tuyên Quang auprès des amis internationaux.

Il a également exprimé le souhait que les experts et intellectuels vietnamiens d'outre-mer participent à des activités de conseil, de transfert de technologie et de coopération en matière d'investissement dans la province, dans des domaines porteurs tels que l'agriculture, le tourisme, le commerce, etc.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Trung Kiên a souligné que la diaspora constituait une ressource précieuse pour le développement national. De plus en plus d'associations, d'intellectuels et d'entrepreneurs vietnamiens à l'étranger jouent un rôle actif dans le renforcement des liens entre le Vietnam et le reste du monde. Ils stimulent l'investissement, la promotion commerciale, l'application des avancées scientifiques, le transfert de technologies, l'innovation et le développement d'un écosystème entrepreneurial au Vietnam.

Par ailleurs, la préservation et la valorisation de la culture traditionnelle au sein de la diaspora vietnamienne contribuent à promouvoir l'image et la position du Vietnam sur la scène internationale.

VNA/CVN