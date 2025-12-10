Hô Chi Minh-Ville prépare le lancement du centre financier international en décembre

Hô Chi Minh-Ville est en phase de finalisation pour le lancement du Centre financier international (CFI) du Vietnam, un événement clé prévu pour le 19 décembre.

Lors de la séance de travail tenue le 9 décembre avec le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh, le Docteur Truong Minh Huy Vu, directeur de l'Institut de recherche et de développement de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la ville avait préparé les étapes nécessaires concernant les infrastructures, les ressources humaines et les investisseurs pour rendre le centre opérationnel.

Le siège du Centre sera déployé en trois phases. Dans la première phase, les bureaux seront temporairement situés au 6e étage du bâtiment n°123 rue Truong Dinh. Le siège sera transféré au bâtiment n°8 rue Nguyên Huê, actuellement en rénovation et devant être achevé avant le Nouvel An lunaire 2026. La 3e phase consiste la construction du CFI définitif à Thu Thiêm.

Concernant l'infrastructure technique et les données, la ville a indiqué que seize centres de données, dont certains répondent à des normes élevées, pourraient être immédiatement utilisés pour les activités du CFI.

Plus de 50 investisseurs et organisations ont manifesté leur intérêt pour le Centre, répartis en quatre groupes : infrastructures, finance, technologie et services numériques. Après des discussions formelles, dix partenaires se sont déclarés prêts à devenir membres fondateurs. Il est prévu que ces dix investisseurs signent leur participation dès le lancement officiel du Centre.

En outre, des ministères et secteurs travaillent à l'achèvement de huit décrets d'application de la Résolution n° 222/2025/QH15 de l'Assemblée nationale, qui fourniront le cadre juridique essentiel à la création et au fonctionnement du Centre. Le gouvernement s'efforce de promulguer ces décrets avant le 15 décembre.

S'exprimant à la réunion, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a demandé au ministère des Finances de se coordonner avec Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang pour unifier le modèle opérationnel, tout en soulignant la nécessité de préparer des infrastructures flexibles et des plans de ressources humaines appropriés.

