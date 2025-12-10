Lâm Dông intensifie son action pour contribuer à la levée du "carton jaune" INN

Ces derniers jours, les services de la province côtière de Lâm Dông multiplient les contrôles et les opérations. L’activité est intense à chaque port. Autorités et pêcheurs travaillent main dans la main pour l’enregistrement des navires, le contrôle des équipements de suivi et le respect des règles, avec pour but final de faire lever le "carton jaune" de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et de protéger la pêche vietnamienne.

Dans le quartier de La Gi, la police locale a lancé une opération de contrôle renforcée contre la pêche INN, suivant les directives du ministère de l’Intérieur et du Comité populaire provincial. Chaque navire et capitaine font l’objet d’un suivi, et les dispositifs VMS (Système de surveillance des navires) sont vérifiés régulièrement. Les rapports hebdomadaires montrent le suivi actif des activités de pêche.

Dans le quartier de Phuoc Hôi, avec plus de 960 navires, la police collabore avec la garde côtière et les services de contrôle maritime pour identifier les propriétaires et les équipages, et traiter toutes les pertes de connexion VMS. Le modèle communautaire "Les pêcheurs respectueux ne violent pas les zones maritimes étrangères" aide à sensibiliser et réduire les infractions.

Collaboration des services concernés

Guidés pour vérifier les dossiers et installer les équipements, de nombreux propriétaires complètent leurs démarches et mettent à jour les informations de leurs équipages sur VNeID, une application d'identité électronique nationale du Vietnam pour vérifier son identité et effectuer des démarches en ligne. À Phan Thiêt, les "Groupes de pêche solidaires" diffusent la réglementation, partagent leur expérience et coopèrent avec les autorités pour la sécurité en mer.

Fin octobre 2025, Lâm Dông a contrôlé 8.224 navires : 6.635 sont autorisés à prendre la mer, 1.589 doivent régulariser leurs permis. Au total, 14.636 propriétaires, capitaines et marins sont enregistrés dans VNeID, avec 93,9% des dossiers complets. La police accompagne chaque bateau et chaque équipage pour lever le "carton jaune" INN.

Avec l’esprit "pêcheurs unis - autorités à leurs côtés", Lâm Dông construit une pêche sûre, durable et conforme aux normes internationales.

Minh Hang/CVN