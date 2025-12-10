Le marché des fusions-acquisitions se réorganise et ouvre de nouvelles opportunités

L’année 2025 marque un nouvel élan pour le marché vietnamien des fusions et acquisitions (M&A). Malgré les turbulences financières régionales et les incertitudes géopolitiques, le Vietnam affiche une stabilité relative, se concentrant sur des transactions majeures avec la participation d’investisseurs stratégiques régionaux.

>> M&A au Vietnam : cap sur l’innovation et les start-ups

Au cours des dix premiers mois de 2025, le Vietnam a recensé environ 220 transactions de fusions-acquisitions (M&A), pour une valeur totale de 2,3 milliards de dollars. La valeur moyenne par transaction s’est établie à 29,4 millions de dollars, marquant un recul significatif par rapport au pic de 50,7 millions de dollars atteint en 2024. Ce chiffre illustre une tendance du marché vers une diligence raisonnable plus prudente et une concentration accrue sur les actifs stratégiques et durables plutôt que sur la simple échelle des entreprises.

Les investisseurs vietnamiens ont continué de jouer un rôle de pilier sur le marché, représentant plus de 30% de la valeur totale des transactions annoncées (712 millions de dollars). Ils ont été suivis par les investisseurs étrangers, avec une domination des flux régionaux et occidentaux : Singapour (613 millions de dollars), le Japon (214 millions de dollars), États-Unis (150 millions de dollars) et République de Corée (122 millions de dollars). La présence continue des investisseurs étrangers confirme leur confiance durable dans les perspectives de croissance à moyen et long terme du Vietnam.

Diversification sectorielle et transactions majeures

Les M&A se sont réparties de manière plus égale entre les principaux secteurs. Les trois secteurs qui ont attiré le plus de capitaux sont l'immobilier (27%), grâce à l'amélioration de la liquidité ; les matériaux (20%), stimulés par la délocalisation des chaînes d'approvisionnement ; et la santé (10%), en raison de la demande croissante de la classe moyenne. Ces trois groupes ont représenté à eux seuls plus de 50% de la valeur totale des transactions.

Plusieurs transactions de grande envergure ont marqué l'année 2025, notamment l’acquisition d'Eastern (membre de Masterise Group) par la société Bach Duong (365 millions de dollars) dans l'immobilier, la restructuration de Hyosung Vina (277 millions de dollars) et l'acquisition de Postal Financial Company (PTF) par AEON (162 millions de dollars).

Tendances pour 2026 : la primauté de la qualité

Selon KPMG, en 2026, les flux de capitaux devraient se déplacer vers des secteurs caractérisés par une demande clairement établie, une performance opérationnelle durable et une trajectoire de croissance transparente..

Trois domaines considérés comme les plus prometteurs pour attirer les capitaux, sont la santé, l’éducation et la formation et les services B2B et essentiels tels que logistique, traitement des déchets, énergie ESG (environnementale, sociale et de gouvernance) et services industriels.

Les investisseurs privilégieront les entreprises dotées d'une gouvernance transparente, de finances claires et de bénéfices durables.

Bien que le volume total des transactions ait diminué, leur qualité et leur valeur stratégique augmentent. À mesure que le cadre juridique devient plus transparent et que la liquidité du marché s’améliore, le Vietnam s’impose progressivement comme l’une des destinations de fusions-acquisitions les plus attractives d’Asie du Sud-Est, tant à moyen qu’à long terme.

VNA/CVN