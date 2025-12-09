Agro-Mashov 2025

Le Vietnam en quête de technologies de pointe et d’opportunité de coopération en Israël

Le conseiller commercial de l’ambassade du Vietnam en Israël, Lê Thai Hoa, a participé à la 34ᵉ édition du salon international de l’agriculture Agro-Mashov, les 8 et 9 décembre à Aliba Ofakim, dans le Sud d’Israël.

Photo : VNA/CVN

L’objectif était d’identifier de nouvelles opportunités de collaboration, d’explorer les technologies de pointe et de dynamiser les échanges commerciaux agricoles entre les deux pays.

Considéré comme l’un des rendez-vous les plus prestigieux du secteur agricole israélien, Agro-Mashov s’est imposé au fil des décennies comme un événement incontournable pour agriculteurs, entreprises, chercheurs et experts internationaux.

Le salon offre un espace complet couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur agricole, permettant aux entreprises de suivre les dernières tendances mondiales, de nouer des partenariats et de repérer des opportunités d’investissement concrètes.

Dans la zone d’exposition, les visiteurs ont pu découvrir des centaines d'innovations technologiques, allant des drones agricoles et des applications de numérisation aux machines mécanisées, en passant par de nouvelles variétés de semences, des systèmes de serres intelligents ainsi que des solutions avancées pour l'élevage et l'aquaculture.

Parallèlement, un riche programme de conférences et de séminaires a abordé des thèmes variés, allant du marketing agricole et du développement des marchés à l’analyse de données, la gestion financière et l’agriculture de précision.

Agro-Mashov 2025 a ainsi offert de nouvelles perspectives, des technologies innovantes et des opportunités de coopération, contribuant à améliorer l’efficacité, à renforcer le développement durable et à élargir le potentiel d’une agriculture moderne.

VNA/CVN