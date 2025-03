Déclaration conjointe Vietnam - Singapour sur l’établissement d’un partenariat stratégique global

Voici le texte intégral de la déclaration commune :

DÉCLARATION CONJOINTE SUR L’ÉTABLISSEMENT DU PARTENARIAT STRATÉGIQUE GLOBAL ENTRE LE VIETNAM ET SINGAPOUR

À L’OCCASION DE LA VISITE OFFICIELLE DE SON EXCELLENCE M. TÔ LÂM, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU COMITÉ CENTRAL DU PARTI COMMUNISTE DU VIETNAM, À SINGAPOUR

Photo : VNA/CVN

1. À l’invitation de S.E. M. Lawrence Wong, Premier ministre de Singapour et secrétaire général du Parti d’action populaire, S.E. M. Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, et son épouse ont effectué une visite officielle à Singapour du 11 au 13 mars 2025.

2. Les deux dirigeants ont convenu que le Partenariat stratégique et le Partenariat économique vert et numérique, établis respectivement en 2013 et 2023, ont renforcé les relations bilatérales. Les deux dirigeants ont décidé de hisser les relations Vietnam - Singapour au rang de partenariat stratégique global.

3. Les deux parties se sont engagées à continuer de renforcer la coopération mutuellement bénéfique et la confiance politique, à améliorer la coordination pour relever les défis contemporains sur la base du respect du droit international, de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des systèmes politiques de l’autre partie, ainsi que de la non-ingérence dans les affaires intérieures, afin d’apporter des avantages concrets aux deux peuples ainsi qu’à l’unité, à la résilience, à la centralité et à l’inclusivité de l’ASEAN, tout en œuvrant pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

4. Les deux parties ont convenu de faire progresser leurs relations, en mettant l’accent sur les points suivants :

(i) Renforcer la coopération pour la paix, la sécurité et la stabilité internationales : intensifier les échanges et l’engagement au plus haut niveau et à tous les autres niveaux par tous les canaux ; renforcer les relations interpartis afin de consolider la confiance mutuelle et de consolider les fondements politiques des relations bilatérales, et envisager la mise en place d’un mécanisme de dialogue régulier entre les deux partis ; maintenir une réunion annuelle efficace entre les deux Premiers ministres ; de forger une coopération étroite en matière de défense et de sécurité dans des domaines d’intérêt mutuel, notamment par le biais du dialogue annuel des vice-ministres sur la politique de défense, de l’échange annuel des vice-ministres sur la sécurité publique ; de la coopération et des échanges entre l’armée, la marine et les forces aériennes ; de l’éducation et de la formation ; de la coopération en matière d’aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe ; de la coopération en matière de médecine militaire ; de maintenir un soutien mutuel dans la lutte contre les crimes transnationaux, notamment la lutte contre les stupéfiants, la lutte contre les escroqueries, la cybercriminalité, le terrorisme et le blanchiment d’argent, notamment par le biais du traité bilatéral d’entraide judiciaire en matière pénale signé en octobre 2024 ; de poursuivre le soutien mutuel au niveau bilatéral et dans les forums régionaux et internationaux sur la lutte contre les escroqueries, notamment par l’élaboration du guide de l’ASEAN sur les politiques et les meilleures pratiques anti-escroquerie ; de coordonner les efforts pour assurer la sûreté et la sécurité maritimes.

Photo : VNA/CVN

(ii) Renforcer la coopération économique et favoriser la collaboration dans des domaines d’intérêt mutuel : en mettant en œuvre activement et efficacement l’accord-cadre sur la connectivité Singapour - Vietnam, mis à niveau en 2023, afin de soutenir des projets commerciaux communs tels que le développement de parcs industriels Vietnam - Singapour (VSIP) innovants et durables à faibles émissions de carbone au Vietnam ; renforcer la coopération en matière de sécurité alimentaire, y compris la résilience de la chaîne d’approvisionnement alimentaire ; faciliter les paiements transfrontaliers par code QR, soutenir une collaboration plus poussée dans les initiatives relatives aux marchés de capitaux, notamment les initiatives de connectivité des marchés boursiers et des certificats de dépôt, et la coopération en matière de propriété intellectuelle entre les deux économies ; échanger des expériences en matière de développement du secteur financier, notamment pour soutenir le Vietnam dans ses efforts de construction et d’exploitation d’un centre financier international ; renforcer la connectivité aérienne grâce à l’élargissement de notre accord bilatéral sur les services aériens ; renforcer la coopération sanitaire sur les questions de santé mondiales et régionales ; encourager la coopération en matière d’infrastructures, y compris les solutions urbaines ; approfondir la coopération juridique et judiciaire ; soutenir le développement des infrastructures maritimes et portuaires du Vietnam, notamment par la transformation numérique et opérationnelle. (iii) Renforcer la coopération énergétique et verte en exploitant efficacement le Partenariat économique vert et numérique conclu en 2023 et en intensifiant la coopération en matière de connectivité et de transport énergétiques, de durabilité, d’infrastructures, de numérique et d’innovation pour atteindre l’objectif commun de zéro émission nette d’ici 2050 ; améliorer les échanges sur les villes intelligentes et durables ; collaborer à la facilitation des approbations réglementaires pour les échanges transfrontaliers d’électricité, en commençant par les exportations d’électricité éolienne offshore du Vietnam vers Singapour ; et développer et acheminer les infrastructures de transport d’électricité ainsi que les mécanismes de financement comme éléments constitutifs d’un réseau électrique ASEAN ; collaborer sur les crédits carbone conformément à l’article 6 de l’Accord de Paris.

(iv) Renforcer les capacités et connecter les personnes : en renforçant la coopération en matière de développement des talents, en particulier pour les responsables de niveau stratégique ; faciliter les échanges professionnels et étudiants, y compris les partenariats entre établissements scolaires et entre établissements d’enseignement supérieur, sur la base de domaines d’intérêt mutuel tels que la conception de circuits intégrés, la technologie des semi-conducteurs, les compétences dans l’industrie 4.0, l’innovation technologique, la recherche médicale et les soins infirmiers ; approfondir la collaboration dans l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) ; (v) Renforcer la coopération dans les domaines du numérique et des technologies émergentes : renforcer la coopération en matière de connectivité numérique, de flux de données transfrontaliers, notamment par la mise en place de bacs à sable de données, et de technologies émergentes, notamment l’intelligence artificielle (IA) et la cybersécurité ; renforcer la coopération sur les câbles sous-marins dans la région, notamment par l’élaboration des Lignes directrices améliorées de l’ASEAN sur le renforcement de la résilience et la réparation des câbles sous-marins ; promouvoir la confiance des consommateurs et des entreprises dans l’économie numérique, notamment en favorisant l’innovation fondée sur les données et en encourageant l’utilisation et la transmission responsables des données par l’adoption de lignes directrices et de cadres régionaux tels que les clauses contractuelles types de l’ASEAN et le Guide de l’ASEAN sur la gouvernance et l’éthique de l’IA. (vi) Renforcer la coopération dans les forums internationaux et régionaux : se coordonner et se soutenir mutuellement activement dans les forums multilatéraux sur les questions d’intérêt et de préoccupation communs, en particulier au sein de l’ASEAN et des mécanismes dirigés par l’ASEAN, des Nations Unies, du Forum de coopération économique Asie-Pacifique, des forums interparlementaires ; promouvoir l’unité, la centralité et les efforts de l’ASEAN pour faire progresser le processus de construction de la Communauté de l’ASEAN, y compris la réalisation de la Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN et de ses plans stratégiques ; renforcer la centralité de l’ASEAN dans l’architecture régionale en évolution ; promouvoir les synergies, les complémentarités et l’alignement entre les cadres de coopération sous-régionaux, y compris dans la sous-région du Mékong, et le processus de construction de la Communauté de l’ASEAN, contribuant ainsi à réduire l’écart de développement et au développement global de l’ASEAN.

Photo : VNA/CVN

5. Afin de mettre en œuvre le Partenariat stratégique global, les deux dirigeants ont chargé les ministères des Affaires étrangères des deux pays de coordonner leurs efforts avec les ministères et agences concernés afin d’élaborer un plan d’action couvrant tous les domaines de coopération entre les deux pays.

6. Les dirigeants ont discuté de l’évolution de la situation en Mer Orientale/mer de Chine méridionale. Ils ont réaffirmé la position constante de l’ASEAN sur cette mer et l’importance du maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en mer de Chine méridionale, ainsi que du règlement pacifique des différends, notamment dans le plein respect des procédures juridiques et diplomatiques, sans recourir à la menace ou à l’usage de la force, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

7. Les deux parties ont en outre réaffirmé la nécessité de renforcer la confiance mutuelle, ont appelé toutes les parties concernées à gérer leurs différends conformément au droit international, en particulier la CNUDM de 1982, à faire preuve de retenue dans la conduite d’activités susceptibles de compliquer ou d’aggraver les différends et de porter atteinte à la paix et à la stabilité, et à éviter toute action susceptible de compliquer davantage la situation ; ont appelé à la mise en œuvre intégrale et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale (DOC) dans son intégralité ; et ont souligné la nécessité de maintenir et de promouvoir un environnement propice aux négociations d’un Code de conduite en mer de Chine méridionale (COC) efficace et substantiel, conformément au droit international, en particulier à la CNUDM de 1982. Les deux parties ont réaffirmé que la CNUDM de 1982 établit le cadre juridique dans lequel toutes les activités dans les océans et les mers doivent être menées et qu’elle revêt une importance stratégique en tant que base de l’action et de la coopération nationales, régionales et mondiales dans le secteur maritime, et que son intégrité doit être préservée.

8. S.E. M. Tô Lâm a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple singapouriens pour leur chaleureuse hospitalité. S.E. M. Lawrence Wong a également accepté l’invitation de S.E. M. Tô Lâm à se rendre au Vietnam à une date mutuellement convenue.

VNA/CVN