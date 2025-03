Pratiques écologiques : la clé pour accroître la compétitivité des produits

Le 11 mars, le Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec les unités concernées, a organisé le colloque "Pratiques écologiques dans la production et la consommation".

Cet événement vise à sensibiliser le public à l'importance de l'écologisation de la production et de la consommation, tout en encourageant les entreprises à adopter des solutions vertes afin d'améliorer leur compétitivité et de favoriser un développement durable.

Il s'inscrit dans le cadre de la série d'activités de l'Exposition internationale de l'industrie alimentaire de Hô Chi Minh-Ville (HCMC FOODEX 2025), qui se tiendra du 16 au 19 avril prochains.

Lors de son intervention, la directrice adjointe de l’ITPC, Hô Thi Quyên, a souligné que face aux défis environnementaux, au changement climatique et à l'épuisement des ressources, la promotion d’une production et d’une consommation durables constitue une responsabilité partagée par l’ensemble de la société.

Réduire l'impact environnemental

"L’écologisation de la production et de la consommation contribue non seulement à réduire les impacts négatifs sur l’environnement, mais elle apporte également des avantages économiques à long terme, améliore la qualité de vie et favorise la transition vers une économie circulaire", a déclaré la directrice Hô Thi Quyên.

Selon les statistiques, l'indice de production industrielle du Vietnam en 2024 devrait augmenter de 8,4 % par rapport à 2023. Parmi les secteurs concernés, l'industrie de transformation et de fabrication enregistrerait une hausse de 9,6%, tandis que la production et la distribution d’électricité progresseraient de 9,5%. Les activités d’approvisionnement en eau, de gestion et de traitement des déchets et des eaux usées connaîtraient une croissance de 10,7%, et l'industrie de transformation alimentaire augmenterait de 7,4%. En revanche, l'industrie minière afficherait une baisse de 6,5%.

Cependant, l’industrie de transformation alimentaire doit relever de nombreux défis, notamment celui de se conformer aux normes alimentaires et environnementales de plus en plus strictes des principaux marchés d’exportation tels que les États-Unis et l’Union européenne.

D'après une enquête, les consommateurs de Hô Chi Minh-Ville se montrent de plus en plus sensibles aux produits respectueux de l’environnement. Ainsi, 44% d’entre eux seraient prêts à payer 5 à 10 % de plus que le prix habituel pour soutenir une consommation durable. Les experts soulignent que la production verte devient une tendance incontournable dans de nombreux secteurs, en particulier celui de l’agroalimentaire.

À Hô Chi Minh-Ville, l’industrie agroalimentaire connaît une forte croissance, répondant à la fois à la demande intérieure et aux besoins d’exportation. Pour renforcer leur compétitivité et se conformer aux normes environnementales internationales, les entreprises du secteur doivent privilégier le développement de produits verts et l’application de technologies propres, des leviers essentiels pour asseoir leur réputation sur le marché.

Le Vietnam met en œuvre la Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, visant à promouvoir un développement durable et à limiter les impacts environnementaux. Ce programme, approuvé par la décision 1658/QD-TTg du 1er octobre 2021 du Premier ministre, vise à réduire les émissions et à accroître l’utilisation d’énergies propres. Il accompagne également les entreprises dans leur adaptation aux nouvelles réglementations des marchés internationaux, notamment celles du Pacte vert pour l’Europe (European Green Deal).

Texte et photos : Tân Dat/CVN