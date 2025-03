Les localités accélèrent pour atteindre le "quota de croissance économique"

>> Mobilisation collective pour réaliser l’objectif de croissance en 2025

>> Le Premier ministre demande d’accélérer les investissements pour une croissance de 8% en 2025

>> Nam Dinh vise un objectif de croissance de 10,5% pour 2025

Photo : VNA/CVN

À ce jour, 23 localités ont élaboré leurs scénarios de croissance du PIBR pour 2025, avec des taux de croissance de 0,1 à 2,5 points de pourcentage supérieurs aux quotas assignés par le gouvernement dans la Résolution n° 25/NQ-CP sur les objectifs de croissance des industries, des secteurs et des localités pour assurer une croissance nationale d'au moins 8%.

Parmi elles, certaines localités de premier plan contribuent de manière significative à la croissance du PIB national, notamment Quang Ninh (plus de 2 points de pourcentage), Hai Duong (plus de 1,8 point de pourcentage), Binh Duong (plus de 0,5 point de pourcentage) et Ba Ria-Vung Tau (plus de 0,1 point de pourcentage), selon le ministère des Finances.

Plusieurs autres localités s'efforcent également d'atteindre des objectifs plus élevés. Yen Bai vise un taux de croissance supérieur de 2,3 points de pourcentage, Thai Nguyên de 2 points de pourcentage, la ville de Huê de 1,5 point de pourcentage et Hung Yên de 1,7 point de pourcentage.

"Le gouvernement a fixé un objectif de croissance du PIB de 10,2% pour la province, mais Hai Duong est déterminée à atteindre un taux de 12%", a déclaré Trân Duc Thang, secrétaire du Comité provincial du Parti.

Pour atteindre cet objectif, Hai Duong a élaboré un scénario de croissance, dans lequel son PIB devrait augmenter de 11% au premier trimestre et 11,8%, 13,7% et 11,5% dans les trimestres restants de l'année.

De même, Vinh Phuc a fixé son objectif de croissance pour 2025 à 10-11%, ce qui est supérieur au "quota de croissance" de 9% assigné par le gouvernement.

Selon le président du Comité populaire provincial, Trân Duy Dông, le principal moteur de croissance de Vinh Phuc continuera d'être le secteur industriel, avec un taux de croissance cible de 12% à 14,5-15,5%. Le secteur des services a également ajusté son objectif à la hausse, de 9% à 10-11%.

De plus, les localités de la province ont également revu les facteurs d'intrants et modifié leurs objectifs de croissance. Par exemple, le district de Tam Duong a révisé son objectif de 6,2% à 10%, et le district de Binh Xuyên a visé un taux de croissance de près de 15%, au lieu de 13%, a partagé Trân Duy Dông.

Accélération du décaissement des investissements publics

Récemment, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a dirigé une délégation de travail du gouvernement dans la province de Phu Tho pour discuter de la mise en œuvre du scénario de croissance 2025, ainsi que des solutions aux difficultés de production et d'affaires, des investissements dans la construction et du décaissement des capitaux d'investissement publics dans la localité. Le gouvernement a fixé un objectif de croissance de 8 % ou plus pour la province, soit 0,5 point de pourcentage de plus que le plan initial de la localité.

À cette fin, Phu Tho a concentré ses ressources sur l'amélioration de l'environnement d'investissement et d'affaires, la stimulation de la mobilisation des ressources pour les investissements de développement et l'amélioration de la mobilisation des capitaux pour les investissements publics, en particulier dans la mise en œuvre de projets clés, tels que le chemin de fer Lào Cai-Hanoï-Hai Phong, le pont de Phong Châu et la route reliant l'autoroute Tuyên Quang-Phu Tho.

En outre, Phu Tho entend relever les défis de la production, relancer les industries traditionnelles, soutenir les projets en cours pour les mettre en service rapidement et s'efforcer d'atteindre une croissance de 12% dans l'industrie de transformation et de fabrication en 2025, selon le président du Comité populaire provincial Bùi Van Quang.

En outre, l'accélération du décaissement des investissements publics est également une solution choisie par la plupart des localités du pays pour atteindre les objectifs de croissance du PIBR fixés par le gouvernement.

VNA/CVN