Le Vietnam et Singapour élèvent leurs relations au niveau de partenariat stratégique global

>> Cérémonie de baptême d'un orchidée au nom du dirigeant Tô Lâm et de son épouse

>> Le secrétaire général Tô Lâm dépose des fleurs en hommage au Président Hô Chi Minh à Singapour

>> Cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général Tô Lâm à Singapour

Photo : VNA/CVN

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse donnée ce mercredi 12 mars après l’entretien des deux dirigeants le même jour.

Le Premier ministre singapourien et secrétaire général du PAP, Lawrence Wong, a annoncé que plusieurs documents avaient également été signés entre les deux pays en vue de renforcer leur coopération dans divers domaines, notamment la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale, la transformation numérique, l’économie numérique, la technologie financière, l’économie verte et les énergies renouvelables.

Les deux parties ont également décidé d’élargir leur coopération dans le cadre des parcs industriels Vietnam - Singapour (VSIP), favorisant ainsi la création d’emplois et le développement de VSIP plus intelligents et plus modernes à l’avenir. Cela contribuera à illustrer la portée du partenariat stratégique global et à renforcer la coopération bilatérale, a-t-il souligné.

De son côté, le leader du PCV, Tô Lâm, a déclaré que l’entretien entre les deux parties avait été fructueux, mené dans un esprit d’ouverture, de franchise, de sincérité et de compréhension mutuelle.

Photo : VNA/CVN

Selon le dirigeant vietnamien, le nouveau cadre des relations bilatérales permettra de renforcer davantage la confiance politique et d’élargir le champ de la coopération bilatérale, faisant de la coopération Vietnam-Singapour un modèle des relations internationales dans l’ère nouvelle, sur la base du respect de l’indépendance, de la souveraineté et des institutions politiques de chaque pays ainsi que du droit international, apportant des intérêts tangibles aux populations et contribuant à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde.

Les deux parties se sont accordées sur les orientations à suivre pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global dans les temps à venir, a souligné le leader du PCV.

Tô Lâm a insisté sur le fait que, depuis l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN, Singapour avait toujours été un partenaire économique important, accompagnant le Vietnam tout au long de son processus de réforme, d’ouverture et de développement. Il a ajouté que le Vietnam est fier d’avoir en Singapour un ami et un partenaire stratégique global.

Auparavant, le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, et le Premier ministre singapourien, Lawrence Wong, également secrétaire général du PAP, ont assisté à la cérémonie d’échange de documents de coopération dans différents domaines, dont la lutte contre la criminalité transnationale, la transformation numérique, la finance, la construction d’infrastructures de VSIP à Nam Dinh et Nghê An...

VNA/CVN