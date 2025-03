Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération pour une croissance mutuelle

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a reçu le 10 mars une délégation du Conseil d'échange d'amitié international (FEC) du Japon, une organisation non gouvernementale à but non lucratif comptant actuellement plus de 1.000 membres, dont des dirigeants de nombreuses entreprises investissant et faisant des affaires au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Soulignant le partenariat stratégique global de plus en plus important entre le Vietnam et le Japon dans tous les secteurs, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a noté que les deux pays accordent une grande importance et sont déterminés à renforcer leurs liens bilatéraux, en particulier dans le domaine économique.

Le responsable a déclaré qu'au cours des trois dernières décennies, le Japon a apporté des contributions significatives au développement durable du Vietnam, non seulement en termes de capitaux, de technologie et d'accès au marché, mais aussi en aidant le pays d'Asie du Sud-Est à rejoindre les chaînes d'approvisionnement et de valeur des entreprises japonaises. Il a exprimé sa gratitude aux entreprises et associations japonaises, y compris le FEC, pour avoir facilité ces progrès.

Reconnaissant le rôle crucial des investissements étrangers dans l’économie vietnamienne, Nguyên Chi Dung a appelé les entreprises japonaises à promouvoir leurs investissements, notamment dans les industries de haute technologie et de transformation profonde, la transformation numérique, l’innovation et les nouvelles énergies. Il a déclaré que le Vietnam se concentre sur des projets d’infrastructures majeurs tels que la ligne à grande vitesse Nord-Sud, les chemins de fer urbains et le redémarrage de son projet d’énergie nucléaire, offrant des opportunités aux entreprises japonaises.

Saisir les opportunités d'investissement

Le vice-Premier ministre les a exhortés à être plus proactifs et dynamiques dans la saisie des opportunités d’investissement afin que la coopération économique bilatérale soit à la hauteur des relations diplomatiques. Il a également encouragé la FEC à contribuer à promouvoir la collaboration et a affirmé l’engagement du gouvernement vietnamien à créer des conditions favorables pour que les entreprises japonaises prospèrent au Vietnam.

Onoi Yoshiki, président de la FEC, a reconnu que même si l’organisation n’inclut pas les plus grandes entreprises japonaises, ses membres sont des entreprises techniques hautement qualifiées. Il a exprimé son espoir que la FEC puisse contribuer au développement économique du Vietnam, montrant sa foi dans les initiatives politiques à venir et se réjouissant de la formation de partenariats de confiance.

Au cours de la réunion, les entreprises japonaises participantes ont présenté leurs points forts et exprimé un fort désir d'accroître leurs investissements au Vietnam, en particulier dans les secteurs de la technologie et de l'ingénierie.

VNA/CVN