Le SG Tô Lâm rencontre des entreprises de premier plan à Singapour

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec Trân Thi Lâm, conseillère de Shangri-La Healthcare Investment et cofondatrice de la société médicale Hoa Lâm Shangri-La, le secrétaire général a salué et apprécié la coopération de l’entreprise avec ses partenaires vietnamiens au cours des près de 20 dernières années dans le domaine de la santé et des soins médicaux.

De son côté, Trân Thi Lâm a exprimé son souhait de poursuivre des investissements efficaces au Vietnam, notamment à travers des projets de zones médicales de haute technologie.

Le secrétaire général a encouragé Shangri-La Healthcare Investment à continuer d’investir dans les technologies médicales et la production d’équipements médicaux de haute technologie et de qualité au Vietnam, afin de répondre aux besoins de la population. Il a également exhorté l’entreprise à renforcer le transfert de technologies aux partenaires vietnamiens dans les années à venir.

Lors de sa rencontre avec Lim Boon Heng, président du groupe Temasek, Tô Lâm a souligné que le Vietnam s'engage à accompagner Temasek afin de soutenir et de faciliter ses activités d'investissement et d'affaires pour garantir leur efficacité et leur succès dans le pays.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Lim Boon Heng a exprimé son souhait de poursuivre la coopération avec le Vietnam dans les domaines des énergies renouvelables et vertes.

Lors de sa rencontre avec Tow Heng Tan, président du conseil d'administration du groupe Sembcorp, le secrétaire général du PCV a hautement apprécié le développement du modèle de zone industrielle VSIP, qu’il a qualifié de succès exemplaire de la coopération entre le Vietnam et Singapour.

Selon Tow Heng Tan, Sembcorp souhaite accroître ses investissements dans le secteur de l’électricité au Vietnam, en mettant particulièrement l’accent sur les énergies renouvelables et les turbines à gaz dans un avenir proche.

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Vietnam accueille favorablement les investissements étrangers, y compris ceux de Sembcorp, dans le secteur de l’électricité, en particulier dans les énergies propres et renouvelables. Il a réitéré l'engagement du Vietnam à accompagner Sembcorp afin de soutenir et de créer des conditions favorables à la réussite de ses projets d’investissement dans le pays.

Lors de sa rencontre avec Louis Lim, directeur général de la division immobilière du groupe Keppel, le secrétaire général Tô Lâm a encouragé Keppel à étendre ses investissements dans les domaines des énergies renouvelables, des infrastructures vertes, des technologies de l'information et des villes intelligentes, en accord avec les priorités d’attraction des investissements du Vietnam dans les années à venir.

Louis Lim a affirmé que Keppel opère au Vietnam depuis plus de 30 ans et a exprimé son souhait de poursuivre ses investissements à long terme dans le pays.

Le secrétaire général a invité Keppel à accorder une attention particulière au développement des infrastructures stratégiques au Vietnam, notamment les projets de logements sociaux, de logements pour les ouvriers et d'infrastructures dans les zones industrielles.

Lors de sa rencontre avec Lee Chong Min, président du groupe CMIA Capital Partners, le secrétaire général Tô Lâm a salué le projet d’investissement du fonds CMIA visant à développer une zone urbaine écologique et agricole à haute technologie dans le district de Cu Chi, à Hô Chi Minh-Ville.

Lee Chong Min a exprimé le souhait que le groupe reçoive un soutien pour accélérer l'approbation du projet et qu'il puisse bénéficier de certains mécanismes d’incitation pour les entreprises.

Le secrétaire général Tô Lâm a indiqué que les autorités compétentes examineront et évalueront attentivement les propositions de l’investisseur, et s’engagent à créer des conditions favorables pour assurer le succès et l’efficacité des investissements de CMIA au Vietnam.

Lors de sa rencontre avec Lim Ming Yan, président de la Singapore Business Federation (SBF), le secrétaire général Tô Lâm a pris note des propositions de la SBF, qui visent à renforcer les liens entre les communautés d’affaires des deux pays.

Le secrétaire général du PCV a réaffirmé que le Vietnam poursuivra ses réformes administratives afin de faciliter les activités d’investissement et de commerce des entreprises au Vietnam.

VNA/CVN