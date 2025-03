Entretien entre le secrétaire général du PCV et le Premier ministre singapourien

>> Cérémonie de baptême d'un orchidée au nom du dirigeant Tô Lâm et de son épouse

>> Le secrétaire général Tô Lâm dépose des fleurs en hommage au Président Hô Chi Minh à Singapour

>> Cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général Tô Lâm à Singapour

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Lawrence Wong a affirmé que la visite officielle du dirigeant vietnamien marquait un jalon important dans les relations entre les deux pays. Il a souligné les liens étroits entre le Vietnam et Singapour sur les plans politique, économique et des échanges entre les peuples, ainsi que leurs nombreux intérêts communs et stratégiques en matière de questions régionales et internationales.

De son côté, le leader du PCV a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à l’amitié et à la coopération multiforme avec Singapour et souhaitait les renforcer.

Présentant les réalisations du Vietnam dans son processus de Renouveau, Tô Lâm a mis en avant les efforts du pays pour accélérer la restructuration économique, le renouvellement du modèle de croissance, la transformation numérique et le développement durable. Il a également insisté sur la simplification administrative et la modernisation de l’appareil étatique, dans l’objectif de bâtir un système administratif efficace et performant.

Les deux dirigeants ont passé en revue les avancées notables dans la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique, commercial et de l’investissement. Ils ont rappelé que le chiffre d’affaires des échanges commerciaux bilatéraux avait dépassé 9 milliards de dollars en 2024. Singapour est actuellement le deuxième investisseur étranger au Vietnam, avec un capital cumulé de plus de 80 milliards de dollars, en particulier à travers les parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP), considérés comme un symbole de la coopération fructueuse entre les deux pays.

Ils ont également salué les progrès positifs dans la coopération en matière de défense et de sécurité, d’éducation et de formation, de sciences et technologies, de tourisme, d’emploi et d’échanges entre les peuples.

Forts des succès obtenus au cours des cinq dernières décennies, depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1973, les deux dirigeants ont convenu d’élever les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global. Cette décision constitue un jalon historique, ouvrant un nouveau chapitre avec une vision plus large et à long terme. Le Premier ministre singapourien a souligné qu’il s’agissait du premier partenariat stratégique global que Singapour établissait avec un pays membre de l’ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de définir les grandes orientations et de confier aux agences, ministères et secteurs concernés l’élaboration d’un programme d’action visant à mettre en œuvre efficacement ce partenariat stratégique global et à développer les relations bilatérales de manière substantielle et durable.

L’accent sera mis sur le renforcement de la confiance politique à travers des échanges de délégations à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau ; l’élargissement et l’approfondissement des liens économiques, commerciaux et d’investissement ; la promotion de la coopération en matière de transformation numérique, d’innovation, d’économie verte et d’énergies propres ; ainsi que le renforcement des liens dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la culture, de l’éducation, du tourisme et des échanges entre les peuples.

Le dirigeant vietnamien a suggéré à Singapour d’étendre le réseau VSIP 2.0, en mettant l’accent sur l’innovation, la réduction des émissions de carbone et le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de la transformation numérique et des technologies émergentes.

Le Premier ministre Lawrence Wong a exprimé le souhait de Singapour de renforcer sa coopération avec le Vietnam dans le développement des ports et des infrastructures maritimes, en mettant à profit les avancées de la transformation numérique. Il a réaffirmé que Singapour continuerait à soutenir l’amélioration de la qualité des ressources humaines du Vietnam, notamment au niveau stratégique, et à mettre en œuvre efficacement le protocole d’accord sur le programme d’échange de talents et d’innovation Vietnam - Singapour.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan régional, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la solidarité au sein de l’ASEAN et d’accorder une attention appropriée au développement durable des sous-régions de la région, notamment celle du Mékong, afin de contribuer activement à la résilience, à la prospérité et au développement durable de l’ASEAN, tout en consolidant son rôle central dans la région.

Ils ont également affirmé leur engagement à faire de la Mer Orientale une région de paix, de coopération et de développement, en œuvrant, avec les autres pays de l’ASEAN, pour promouvoir les négociations sur un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

À l’issue de leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature de plusieurs documents de coopération dans des secteurs tels que le commerce de l’énergie éolienne, la transformation numérique, la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale, ainsi que l’innovation financière, jetant ainsi des bases importantes pour promouvoir le partenariat stratégique global Vietnam - Singapour dans les temps à venir.

VNA/CVN