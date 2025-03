Lancement des travaux du Parc industriel VSIP II Quang Ngai

Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a assisté à la cérémonie. Étaient également présents le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh, ainsi que les vice-présidents de l’Assemblée nationale Trân Quang Phuong et Vu Hông Thanh.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé des fleurs de félicitations.

Cette cérémonie a eu lieu alors que le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, effectue actuellement une visite officielle à Singapour, illustrant ainsi la coopération concrète et efficace entre les deux pays.

Le projet a été approuvé par une décision du Premier ministre le 22 décembre 2023. Il couvre une superficie de 497,7 hectares avec un investissement total estimé à environ 161 millions de dollars. Ce parc industriel est conçu selon des principes de durabilité, intégrant des éléments écologiques, intelligents et de symbiose industrielle. Il est attendu qu’il devienne un moteur supplémentaire pour attirer les investisseurs à Quang Ngai.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a appelé le groupe Sembcorp (Singapour) et Becamex (Vietnam) à investir et à développer le parc industriel VSIP II Quang Ngai selon un modèle moderne et intelligent. Il a souligné que l’industrialisation devait se faire en harmonie avec les communautés locales, les infrastructures et le développement de l’économie du savoir.

"Le gouvernement vietnamien réaffirme son engagement à maintenir un climat d’investissement stable, à accélérer la réforme des procédures administratives et à améliorer le cadre juridique afin de favoriser un climat d’affaires ouvert et favorable. Il continuera à créer des conditions favorables aux entreprises nationales et étrangères, dont singapouriennes, accompagnant ainsi le pays vers une ère de prospérité et de richesse", a déclaré le vice-Premier ministre.

VNA/CVN