VietShrimp 2025 : Vers une crevetticulture plus verte et plus durable

VietShrimp 2025 prévoit d’accueillir plus de 200 stands représentant divers secteurs tels que l’élevage, les machines et équipements, les aliments aquatiques, la médecine vétérinaire aquatique et les produits biologiques. Ces stands seront tenus par des entreprises de premier plan du Vietnam et du monde spécialisées dans l’élevage crevettier.

Une série de quatre séminaires abordera des thématiques essentielles : “verdir les zones d’élevage”, “l’élevage de crevettes à faibles émissions de gaz à effet de serre”, “le développement de la chaîne d’approvisionnement en crevettes” et “l’augmentation de l’application des technologies pour réduire les coûts d’élevage”, contribuant ainsi au développement de l'industrie de la crevette de manière plus efficace et durable.

L’événement, organisé par l’Association des produits aquatiques du Vietnam en coopération avec le groupe Informa Markets, vise à promouvoir le développement durable de la crevetticulture vietnamienne, à regrouper les technologies d’élevage les plus récentes et à favoriser la connectivité ainsi que les rencontres d’affaires entre entreprises, scientifiques et éleveurs. Il s’agit également de réaffirmer la place du Vietnam sur la scène internationale dans le secteur crevettier.

Cette sixième édition de VietShrimp constitue non seulement une plateforme d’échanges d’expériences et de discussions sur les nouvelles technologies et les tendances de développement de la crevetticulture, mais aussi une opportunité de promouvoir la réutilisation des résidus et la reconstitution d’un écosystème naturel afin de réduire l’impact environnemental de l’élevage.

Selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), en 2024, l'industrie vietnamienne de la crevette a poursuivi sa progression régulière, atteignant près de quatre milliards d’USD d’exportations, soit une hausse de 15% par rapport à 2023. Ce chiffre d’affaires constitue une source de fierté et reflète les efforts de l’ensemble de la filière aquatique. Les provinces de Soc Trang, Cà Mau et Bac Lieu figurent parmi les principales contributrices, générant chacune entre 800 et 900 millions d’USD de chiffre d’affaires à l’exportation en 2024.

Texte et photo : Truong Giang/CVN