Vinfast exporte 2.500 voitures électriques en Indonésie

Près de 2.500 voitures électriques VinFast ont quitté le port de Hai Phong (Vietnam) à destination de Jakarta (Indonésie) à bord du navire Silver Queen . Il s'agit du quatrième lot exporté vers l'Indonésie et du plus important en volume, un an seulement après l'entrée officielle de VinFast sur ce marché.

Le Silver Queen, arborant un nouveau look entièrement peint en rouge, avec un grand logo VinFast blanc et des inscriptions longeant sa coque, était présent au port Mipec de Hai Phong depuis le 4 mars 2025. Après avoir chargé près de 2.500 voitures électriques VinFast, le navire a officiellement quitté le port dans la soirée du 8 mars 2025 en direction du marché indonésien.

Cette expédition comprend quatre modèles de voitures : VF 3, VF 5, VF e34 et Nerio Green, spécialement conçus pour le marché indonésien avec des versions à conduite à gauche et à droite. Une fois arrivées au port indonésien, les voitures seront livrées par VinFast aux concessionnaires afin d’être remises aux clients à temps pour la fête musulmane de Lebaran (Aïd al-Fitr), offrant ainsi un cadeau de Nouvel An symbolique.

L’Indonésie est actuellement l’un des marchés clés de VinFast en Asie du Sud-Est, affichant une croissance rapide et impressionnante. En l’espace d’un an, VinFast y a introduit avec succès trois modèles de voitures – VF 3, VF 5 et VF e34 – tout en poursuivant ses exportations et en recevant des retours positifs des consommateurs. En particulier, le modèle VF 3 a marqué les esprits lors de l’édition 2025 du salon IIMS, devenant le modèle le plus testé de l’événement et témoignant ainsi du vif intérêt des consommateurs indonésiens pour VinFast.

Dans l’optique de rendre les véhicules électriques plus accessibles, VinFast propose en permanence des politiques promotionnelles attractives, notamment la recharge gratuite sur le réseau de bornes exploité par V-Green jusqu’au 1er mars 2028, des remises en espèces et des cadeaux pour les premiers acheteurs, ainsi qu’un engagement de rachat allant jusqu'à 90% de la valeur du véhicule.

Les activités commerciales de VinFast en Indonésie bénéficient également du soutien de partenaires stratégiques issus de son écosystème, tels que GSM et V-Green. En décembre 2024, Xanh SM, un service de taxis électriques utilisant exclusivement des véhicules VinFast, a été officiellement lancé et connaît une forte expansion. Parallèlement, la société V-Green accélère le développement d’un vaste réseau de bornes de recharge à travers le pays afin de répondre à la demande croissante en infrastructures pour les véhicules électriques vietnamiens en Indonésie.

Duong Thi Thu Trang, directrice générale adjointe des ventes mondiales de VinFast, a déclaré : “2025 est une année particulièrement cruciale pour VinFast sur le marché indonésien. Nous achevons actuellement la construction de notre usine d’assemblage de véhicules électriques sur place. De plus, grâce au soutien de notre écosystème et à une gamme de produits variée, intelligente et moderne, nous visons une forte percée dans nos ventes cette annese”.

Selon le calendrier prévu, le navire Silver Queen devrait accoster au port de Jakarta (Indonésie) entre le 11 et le 12 mars 2025.

Texte et photos : Minh Thu/CVN