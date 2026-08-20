L’"économie des seniors", un nouveau moteur de développement pour Hanoï

La ville de Hanoï cherche à transformer le défi du vieillissement démographique en opportunité en développant une "économie des seniors" fondée à la fois sur leur prise en charge et la valorisation de leur potentiel.

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Photos : VNA/CVN

À l’instar du reste du pays, Hanoï connaît un vieillissement démographique de plus en plus marqué. Dans ce contexte, les personnes âgées ne sont pas seulement bénéficiaires des politiques de protection sociale, mais représentent aussi une précieuse ressource interne, contribuant au développement socio-économique et à l’essor de la capitale.

Des politiques adaptées au vieillissement démographique, associées à une meilleure valorisation des compétences, de l’expérience et du pouvoir d’achat des seniors, favoriseront le développement de l’"économie des seniors" ou silver économie, et créeront ainsi un nouveau moteur de croissance durable pour Hanoï.

Transformer le défi en opportunité

Selon Bùi Thi An, présidente de l’Association des femmes intellectuelles de Hanoï et directrice de l’Institut des ressources naturelles, de l’environnement et du développement communautaire, face à l’accélération du vieillissement démographique, le développement de l’"économie des seniors" doit être envisagé de manière sérieuse et appropriée. Il ne s’agit pas seulement d’assurer le bien-être, la santé et la protection sociale des personnes âgées, mais aussi de mieux valoriser leurs connaissances, leur expérience et leur savoir-faire.

Selon elle, ces dernières années, le Vietnam en général et Hanoï en particulier ont mis en œuvre de nombreuses politiques en faveur des personnes âgées, tout en créant progressivement les conditions leur permettant de continuer à participer à la vie sociale et à y contribuer.

Photo : VNA/CVN

"Alors que la capitale accélère sa transformation numérique et encourage fortement l’innovation, ne pas tirer parti des connaissances et de l’expérience des personnes âgées représenterait un immense gaspillage de ressources", a estimé Bùi Thi An.

Selon les statistiques de l’Association des personnes âgées de Hanoï, la capitale compte actuellement plus de 290.000 personnes âgées ayant pris leur retraite de la fonction publique, dont environ 70.000 à 100.000 intellectuels, scientifiques, enseignants, artistes, entrepreneurs et artisans. Elles constituent une ressource intellectuelle particulièrement précieuse et un atout important pour la capitale.

Hanoï est également confrontée à une faible natalité persistante, qui pose des défis importants à sa structure démographique dans les années à venir. Au premier semestre 2026, la ville a enregistré 37.629 naissances, soit 2.873 de moins qu’à la même période de l’année dernière, montrant que le retour au seuil de remplacement des générations reste difficile. Parallèlement, le nombre de personnes âgées continue d’augmenter, entraînant des besoins croissants en matière de santé et de protection sociale.

Cette évolution démographique crée également un nouveau marché aux besoins de plus en plus diversifiés, allant des soins de santé et de la réadaptation au tourisme, aux loisirs, au logement, ainsi qu’aux services financiers et technologiques. Elle constitue une base pour permettre à Hanoï de développer progressivement une "économie des seniors" à la fois humaine et durable, répondant aux besoins d’une société vieillissante tout en valorisant les ressources internes de la capitale.

Selon Bùi Thi An, pour transformer le vieillissement démographique en opportunité de développement, Hanoï doit élaborer et perfectionner de manière proactive des mécanismes et politiques à long terme, en plaçant les personnes âgées au cœur de la conception et de l’offre de services. La ville doit construire un écosystème qui garantisse leur protection sociale, leur santé et un cadre de vie sain, tout en leur permettant de continuer à travailler, à contribuer à la société et à transmettre leurs connaissances et leur expérience aux jeunes générations.

Des services adaptés aux besoins

À Hanoï, les modèles de prise en charge des personnes âgées se diversifient progressivement pour répondre aux besoins croissants d’une métropole vieillissante. Dans le quartier de Long Biên, un centre d’accueil de jour pour personnes âgées fonctionne depuis juin 2026 selon le principe "arrivée le matin, retour le soir". Les seniors y bénéficient d’un suivi médical, d’une prise en charge des maladies chroniques, de conseils nutritionnels, de séances de réadaptation et d’exercice physique, d’un soutien psychologique et d’activités communautaires, tout en continuant à vivre avec leur famille.

Depuis juillet 2026, le quartier de Dông Da expérimente également un modèle d’accueil de jour, offrant aux personnes âgées un espace pour bénéficier d’un suivi médical, faire de l’exercice, se reposer et participer à des activités sociales.

Ces modèles montrent que Hanoï passe progressivement d’une prise en charge reposant principalement sur la famille à un réseau à plusieurs niveaux reliant les services de santé de proximité, la communauté, les familles et les services professionnels. Cette évolution permet non seulement de s’adapter au vieillissement démographique, mais ouvre également de nouvelles perspectives pour les services de soins, de réadaptation, de nutrition et d’aide à domicile, ainsi que pour l’amélioration de la qualité de vie des seniors.

Structurés et coordonnés efficacement, ces besoins croissants peuvent constituer un marché à fort potentiel et faire de l’"économie des seniors" un nouveau moteur du développement durable de la capitale.

VNA/CVN