États-Unis

L’ambassade du Vietnam pousse la recherche et l’identification des restes de martyrs

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a qualifié la coopération visant à régler les conséquences de la guerre du Vietnam, y compris la recherche des soldats portés disparues dans les deux camps, d’un point lumineux des relations entre le Vietnam et les États-Unis.

>> Campagne des 500 jours et nuits pour retrouver les dépouilles des martyrs

>> Le Vietnam s’enquiert des technologies américaines d’identification des restes de martyrs

Photo: VNA/CVN

La recherche, le rassemblement et l’identification des restes de martyrs vietnamiens demeurent une priorité majeure pour l’ambassade du Vietnam aux États-Unis, dans le cadre des efforts visant à régler les conséquences de la guerre du Vietnam.

Agissant comme une passerelle entre les organismes vietnamiens et les partenaires américains concernés, l’ambassade a mené diverses actions pour diversifier les sources d’information, accéder aux archives, mettre en œuvre de nouvelles technologies et mobiliser des ressources supplémentaires pour cette mission profondément humanitaire.

Dans une interview accordée mardi 18 août à Washington à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a qualifié la coopération visant à régler les conséquences de la guerre, y compris la recherche des soldats portés disparues dans les deux camps, d’un point lumineux des relations entre le Vietnam et les États-Unis.

Il a souligné que ce travail revêt non seulement une dimension humanitaire, mais contribue également à panser les blessures de la guerre, à renforcer la confiance mutuelle et à promouvoir la réconciliation entre les deux peuples.

Selon le diplomate, dans le cadre du protocole d’accord sur l’Initiative américaine de recherche des disparus de guerre au Vietnam (VWAI, pour Vietnam Wartime Accounting Initiative), signé en 2021 entre le ministère vietnamien de la Défense et le département américain de la Défense, les États-Unis ont fourni au Vietnam 46 dossiers à la fin de l’exercice fiscal 2025, dont 45 ont été vérifiés par la partie vietnamienne.

Rien qu’au premier semestre 2026, l’Université Texas Tech (TTU) a remis au Vietnam 600 pages de documents ainsi que 50 dossiers sélectionnés concernant des soldats vietnamiens portés disparus. Ces éléments ont été choisis, traités et analysés à partir de plus de 200 dossiers numérisés - portant sur 1.500 soldats vietnamiens - conservés dans les archives américaines. Les États-Unis ont également restitué au Vietnam plus de 40 objets liés à la guerre.

L’ambassadeur Nguyên Quôc Dung a souligné le rôle de l’ambassade dans ses échanges avec l’administration américaine, le Congrès ainsi que les agences et organisations compétentes, agissant comme une passerelle entre les organismes vietnamiens - notamment le Bureau du Comité directeur national chargé de la recherche, du rassemblement et de l’identification des restes de martyrs - et leurs homologues ou partenaires américains.

L’ambassade a également œuvré à mettre en relation des archives, universités, associations de vétérans et entreprises américaines afin d’élargir les sources d’information, de promouvoir les applications technologiques et d’approfondir la coopération concrète.

Dans le cadre de la campagne de 500 jours visant à accélérer la recherche, le rassemblement et l’identification des restes de martyrs, l’ambassade exhorte la partie américaine à continuer d’allouer en priorité des ressources aux activités liées à la VWAI pour la période 2025-2030. Elle renforce également la numérisation et le partage de documents, ainsi que les recherches s’appuyant sur l’imagerie aérienne et la cartographie, sans oublier l’utilisation de technologies telles que le géoradar, la télédétection et l’archéologie médico-légale, a-t-il indiqué.

Le diplomate a ajouté que l’évolution positive constante des relations bilatérales constitue un atout majeur, la coopération pour régler les conséquences de la guerre faisant l’objet d’une attention particulière de la part des deux parties. De nombreuses agences, organisations et personnes aux États-Unis ont fait preuve de bonne volonté et exprimé leur disposition à collaborer avec le Vietnam.

L’ambassade a également bénéficié d’un accompagnement étroit de la part des organismes vietnamiens et d’une coordination active avec divers partenaires, notamment le Conseil d’affaires États-Unis - ASEAN (USABC), l’organisation Mission: POW/MIA, l’Université Texas Tech, l’Université de Géorgie, la Defence POW/MIA Accounting Agency (DPAA) et des services d’archives américains.

Cependant, beaucoup de temps a passé, la diminution du nombre de témoins ainsi que la dispersion ou l’accessibilité limitée des documents posent des défis considérables. Il est également nécessaire d’améliorer encore les ressources, les technologies et les mécanismes de coordination et de traitement de l’information entre les parties prenantes nationales et étrangères, a-t-il fait savoir.

Par conséquent, dans la période à venir, l’ambassade concentrera ses efforts sur trois axes prioritaires : la mise en place d’un système de gestion des données et d’un réseau de partenaires pour les opérations de recherche ; une coordination étroite avec le Bureau du Comité directeur national et les partenaires américains pour la mise en œuvre efficace de la VWAI ; ainsi que le renforcement de la communication extérieure concernant la campagne de 500 jours et la portée humanitaire et de réconciliation de la coopération entre le Vietnam et les États-Unis dans le règlement des conséquences de la guerre.

L’ambassadeur Nguyên Quôc Dung a exprimé sa conviction que, grâce à la détermination des organismes vietnamiens et au soutien continu des partenaires américains, les efforts de recherche, de rassemblement et d’identification des restes de martyrs aboutiront à de nouveaux résultats concrets, répondant ainsi aux attentes légitimes des familles de martyrs et du peuple vietnamien.

VNA/CVN