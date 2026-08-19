Quatre-vingt-un ans après la Révolution d’Août, le Vietnam ouvre une nouvelle ère de développement

Quatre-vingt-un ans après l’automne 1945, le Vietnam a parcouru un long chemin et est devenu un pays dont la position et le potentiel ne cessent de se renforcer. Plus nous sommes fiers du chemin parcouru, plus nous prenons conscience de notre responsabilité face aux nouvelles opportunités.

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Si la Révolution d’Août a ouvert l’ère de l’indépendance, l’esprit de cet automne historique pousse aujourd’hui toute la nation à libérer les ressources, à mobiliser la force du peuple et à concrétiser les aspirations au développement et les objectifs centenaires.

Photo : VNA/CVN

En automne 1945, alors que le pays était plongé dans la famine, l’oppression et la guerre, le Parti et le Président Hô Chi Minh ont su saisir le moment historique et mobiliser la force de tout le peuple pour mener à bien l’Insurrection générale d’Août. Le 2 septembre 1945, la République démocratique du Vietnam est née. Ce tournant a ouvert une nouvelle ère, celle de l’indépendance nationale associée au socialisme. Le peuple vietnamien, passé du statut de peuple asservi à celui de maître de son pays, pouvait désormais décider lui-même de son destin et de son avenir.

Dès le lendemain de l’indépendance, le jeune pouvoir révolutionnaire a dû faire face à de multiples défis : caisses publiques vides, famine, analphabétisme et menaces intérieures et extérieures. Mais le Parti, le gouvernement et le Président Hô Chi Minh se sont appuyés sur le peuple et ont mobilisé ses forces pour lutter contre la faim et l’ignorance tout en consolidant le pouvoir révolutionnaire. Lorsque les colonialistes français sont revenus envahir le pays, la résistance nationale a éclaté en 1946. Pendant près de trente ans de lutte, toute la nation a consenti d’immenses sacrifices pour préserver l’indépendance, réunifier le pays et inscrire dans l’histoire des victoires majeures, telles que Dien Bien Phu en 1954 et la Grande victoire du Printemps 1975.

Photo: Archive de la VNA

Au lendemain de la réunification, le Vietnam a dû faire face à de nombreux défis : surmonter les conséquences de la guerre, défendre la Patrie et améliorer les conditions de vie de la population, dans un contexte économique difficile et une situation internationale complexe. Une nouvelle fois, le Vietnam a surmonté les obstacles en choisissant sa propre voie. Lancé par le Parti en 1986, le Renouveau (Dôi moi) a constitué un tournant majeur dans la pensée du développement, permettant progressivement au pays de sortir de la crise, de s’ouvrir et de s’intégrer au monde.

Aujourd’hui, le Vietnam est devenu l’une des économies les plus dynamiques de la région et du monde. En 2025, plusieurs organisations internationales ont continué de considérer le pays comme l’un des points forts de la croissance en Asie. Lors de sa visite au Vietnam en mai 2026, la Première ministre japonaise Takaichi Sanae a comparé son développement à celui d’un « dragon qui s’envole », saluant un rythme de progression particulièrement impressionnant.

Derrière ces appréciations se trouvent le travail, l’intelligence et les sacrifices de plusieurs générations. Ce sont les routes, les ponts, les ports, les aéroports, les usines et les écoles construits ; ce sont des millions de personnes sorties de la pauvreté et dont les conditions de vie se sont améliorées. C’est une économie en pleine transformation, qui s’appuie progressivement sur de nouveaux moteurs de croissance fondés sur les sciences, les technologies, l’innovation et l’intégration internationale. C’est aussi un Vietnam de plus en plus profondément intégré au monde, qui élargit ses partenariats et assume davantage de responsabilités au sein de la communauté internationale.

Plus les acquis sont importants, plus les défis à relever sont grands

La productivité du travail demeure faible et le risque du piège du revenu intermédiaire persiste, tandis que le changement climatique, le vieillissement démographique, les inégalités et les menaces sécuritaires non traditionnelles se font de plus en plus sentir. L’appareil administratif reste parfois lourd, le climat des affaires doit encore être amélioré et le secteur privé n’exploite pas pleinement son potentiel. La bureaucratie, la corruption, le gaspillage et d’autres pratiques néfastes demeurent des problèmes qui doivent être combattus avec détermination, car ils risquent d’éroder la confiance de la population et de freiner le développement du pays.

Photo : VNA/CVN

Aujourd’hui, le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement marquée par de profondes transformations. La rationalisation de l’appareil administratif et la mise en place d’un modèle d’administration locale à deux niveaux ont profondément modifié son organisation et son fonctionnement. Le pays compte désormais 34 unités administratives de niveau provincial et 3.321 de niveau communal, tandis que l’échelon de district a été supprimé. L’ampleur de cette réforme témoigne d’une forte volonté de changement, mais l’essentiel est que l’appareil ainsi réorganisé fonctionne mieux, soit plus proche de la population et la serve plus efficacement.

Le 14e Congrès national du Parti a tracé les orientations pour une nouvelle étape. Les deuxième et troisième Plénums du Comité central du Parti ont poursuivi la consolidation des fondements et la définition des transformations stratégiques concernant notamment l’édification du Parti et du système politique, le modèle de développement, la défense nationale et le développement durable. La mise en œuvre a été identifiée comme un maillon essentiel. Il ne suffit donc pas d’adopter de bonnes orientations : celles-ci doivent se traduire par des actions concrètes, assorties de responsabilités clairement définies, d’échéances, de ressources et de résultats mesurables.

Les élections des députés à la 16e législature de l’Assemblée nationale et des représentants aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, avec la participation de près de 79 millions d’électeurs, a ouvert un nouveau mandat placé sous le signe de la confiance du peuple. Lors de sa première session, l’Assemblée nationale de la 16e législature a parachevé l’organisation de l’appareil d’État et adopté neuf lois et 31 résolutions importantes, fixant de nombreuses tâches de développement pour la période 2026-2030. En ce mois d’août, sa première session non ordinaire se poursuit, témoignant de la nécessité de traduire rapidement dans la législation les grandes orientations et décisions afin de répondre aux exigences de la réalité.

Photo : VNA/CVN

Ce sont là les tâches concrètes d’un pays déterminé à réaliser de grandes ambitions. Pour atteindre les objectifs de 2030 et concrétiser ses aspirations à l’horizon 2045, le Vietnam doit poursuivre un développement rapide et durable, créer un climat des affaires plus favorable et renforcer le secteur privé, en s’appuyant davantage sur la productivité, les sciences, les technologies et l’innovation. Le système politique doit parallèlement maintenir la discipline et lutter résolument contre la corruption, le gaspillage et la bureaucratie.

En automne 1945, la nation vietnamienne s’est levée pour prendre en main son destin. En automne 2026, elle fait face à une nouvelle exigence : maîtriser les technologies, renforcer ses capacités de développement et prendre activement son avenir en main. Aujourd’hui, il s’agit d’élargir les perspectives de développement, de faire avancer le pays et de lui permettre de rejoindre le rang des grandes puissances par ses propres forces. C’est aussi la manière la plus concrète de perpétuer l’esprit de l’automne historique de 1945.

VNA/CVN