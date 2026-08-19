La police de Huê démantèle un réseau de trafic de près de 9.300 détonateurs électriques

La police de la ville de Huê a annoncé le 19 août avoir, en coordination avec les unités compétentes, démantelé un réseau de transport et de commerce illégaux de matières explosives du Laos vers le Vietnam, saisissant près de 9.300 détonateurs électriques.

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Selon la police de Huê, grâce à l’échange d’informations opérationnelles, les autorités ont appris, fin juin et début juillet 2026, que plusieurs individus rassemblaient et stockaient d’importantes quantités de matières explosives au Laos avant de les acheminer au Vietnam à bord d’autocars assurant la liaison entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Estimant que l’affaire présentait un caractère grave et était susceptible de menacer la sécurité et l’ordre publics, la Police de la sécurité économique de Huê, en coordination avec les unités compétentes, a déployé de manière coordonnée diverses mesures d’enquête. Elle a ainsi découvert un groupe d’individus soupçonnés de se livrer au commerce, au stockage et au transport illégaux de matières explosives du Laos vers le Vietnam, en transitant par Huê avant de les acheminer vers d’autres localités pour y être écoulées.

Le 9 juillet, les forces compétentes ont découvert, à bord d’un autocar, cinq caisses en polystyrène d’un poids total de près de 200 kg, soupçonnées de contenir des détonateurs électriques. La poursuite des investigations et l’élargissement de l’enquête, du 9 au 17 juillet, ont permis de mettre au jour le réseau de transport et de commerce illégaux de matières explosives du Laos vers le Vietnam et de saisir au total près de 9 300 détonateurs électriques.

Sur la base des éléments et preuves recueillis, la Police de la sécurité économique de Huê a engagé des poursuites pénales pour « transport et commerce illégaux de matières explosives », dans une affaire survenue le 9 juillet au village de Loc An, dans la ville de Huê, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 305 du Code pénal de 2015, amendé et complété en 2017.

Le même jour, la Police d’enquête sur la sécurité a décidé de poursuivre deux personnes, identifiées par leurs initiales Đ.V.T., résidant dans la province de Quang Ngai, et V.Q.K., résidant dans la ville de Da Nang, pour leur implication dans cette affaire.

Saluant les résultats obtenus dans le démantèlement de ce réseau de transport et de commerce illégaux de matières explosives, le vice-ministre de la Sécurité publique, le général de corps d’armée Pham The Tung, a adressé une lettre de félicitations à la police de Huê.

La découverte et le démantèlement en temps opportun de ce réseau, qui transportait une importante quantité de matières explosives, ont permis de prévenir à un stade précoce le risque qu’une grande quantité de matières dangereuses soit utilisée illégalement. Cette opération a également contribué à mettre au jour les méthodes et stratagèmes consistant à tirer parti des activités de transport transfrontalier pour acheminer des marchandises interdites.

VNA/CVN