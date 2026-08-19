Hanoi intensifie la prévention de la dengue face à la hausse des cas

La ville de Hanoi a lancé une campagne intensive de prévention et de lutte contre la dengue face à la hausse rapide du nombre de cas et aux risques croissants d’épidémie dans toute la ville.

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Selon le Centre de contrôle des maladies (CDC) de Hanoi, 316 cas de dengue ont été recensés dans 74 communes et quartiers de la ville entre le 7 et le 14 août, soit une augmentation de 81 cas par rapport à la semaine précédente. Onze nouveaux foyers épidémiques ont également été signalés, portant le total depuis le début de l’année 2026 à 63, dont 24 restent actifs.

Photo : VNA/CVN

Les autorités sanitaires ont averti que la dengue ne suit plus son schéma saisonnier habituel mais survient désormais tout au long de l’année, avec une évolution rapide et imprévisible. La rentrée scolaire imminente, qui verra le retour d’un grand nombre d’élèves à Hanoi, conjuguée à des conditions météorologiques instables, pourrait encore accroître la transmission.

Vu Cao Cuong, directeur adjoint du Département municipal de la santé, a indiqué que le nombre de cas a fortement augmenté ces dernières semaines, certains patients présentant des symptômes graves. Il a également mis en garde contre une éventuelle propagation de la maladie mains-pieds-bouche à l’approche de la rentrée scolaire.

Des inspections ont révélé que certains foyers avaient été détectés trop tardivement, les cas étant signalés plus de sept jours après l’apparition des symptômes, ce qui a entraîné la perte de la « période critique » pour une intervention précoce.

Afin de renforcer la prévention, Hanoi étend un modèle proactif de lutte contre les maladies infectieuses, expérimenté depuis juillet dans le quartier de Khuong Dinh et la commune d’O Dien. Ce modèle déplace l’accent de la gestion des cas vers la gestion des risques, permettant aux autorités d’identifier les zones à haut risque avant l’apparition d’épidémies.

La ville met en place des équipes communautaires dirigées par des chefs de village ou de groupe résidentiel, avec l’appui technique de agents de santé. Des outils numériques, notamment la lecture de codes QR, sont utilisés pour actualiser en temps réel les données sur les gîtes larvaires de moustiques.

Lors d’une réunion en ligne, le 17 août, Vu Thu Ha, vice-présidente du Comité populaire de Hanoï, a ordonné aux 126 communes et quartiers d’activer la campagne intensive de prévention de la dengue et de réexaminer leurs plans d’intervention fondés sur le principe des « quatre éléments sur place ».

Elle a appelé à mener des campagnes concrètes d’assainissement de l’environnement couvrant tous les foyers, ruelles, chantiers de construction et lieux publics, tout en exhortant les autorités à renforcer la communication directe, à améliorer la détection précoce et à garantir la disponibilité du personnel, des équipements et des produits chimiques nécessaires.

Le Centre de contrôle des maladies (CDC) de Hanoi poursuivra une surveillance étroite et interviendra rapidement pour enquêter sur les foyers épidémiques et les contenir, tandis que les autorités sanitaires et éducatives se coordonneront pour nettoyer et désinfecter les écoles avant la rentrée des élèves.

La ville vise à garantir qu’au moins 95% des foyers et des espaces publics concernés dans les zones touchées soient traités de manière approfondie, contribuant ainsi à prévenir une nouvelle propagation de la dengue.

VNA/CVN