Éducation

Hô Chi Minh-Ville attribue 500 bourses d’études

Afin de préparer la nouvelle année scolaire 2026-2027, le 18 août, le Comité permanent de l’Union des femmes de Hô Chi Minh-Ville a organisé le programme "Accompagner les enfants sur le chemin de l’école" 2026. Cette initiative mobilise les ressources de la société afin de soutenir 500 élèves et étudiants en situation difficile ainsi que des enfants devenus orphelins à cause de la COVID-19, tout en les encourageant à persévérer et à progresser dans leurs études.

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Mme Nguyên Thị Ngọc Xuân, présidente de l’Union des femmes de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué qu’à la fin du mois d’août, alors que des millions d’élèves et d’étudiants à travers le pays se préparent avec enthousiasme à la nouvelle année scolaire, de nombreux enfants restent confrontés à des situations difficiles : familles pauvres ou proches du seuil de pauvreté, parents malades ou en mauvaise santé ayant perdu leur emploi, ou enfants grandissant privés de l’affection de leurs parents. C’est précisément pour cette raison que le programme "Accompagner les enfants sur le chemin de l’école" a vu le jour, tel un pont de solidarité et d’affection permettant à ces enfants de poursuivre leur scolarité, de se former et de grandir.

Dans le cadre du programme, l’Union des femmes de Hô Chi Minh-Ville attribue 500 bourses et aides à des élèves et étudiants en situation difficile. Parmi elles, 293 bourses Nguyên Thị Minh Khai sont destinées à des élèves, du primaire jusqu’aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur et des universités. Les bénéficiaires prioritaires sont les élèves et étudiants issus de familles en difficulté, les enfants orphelins, ainsi que les enfants de membres de l’Union des femmes en situation difficile et de familles bénéficiant de politiques sociales. Par ailleurs, le comité d’organisation attribue également 250 bourses à 250 enfants devenus orphelins à cause de la COVID-19 dans la ville.

Le père de Châu Gia Hân est ouvrier et sa mère est fragile, si bien que la famille de cette étudiante en troisième année à l’Académie des cadres de Hô Chi Minh-Ville connaît régulièrement des difficultés et des privations. Grâce à ses bons résultats scolaires, Gia Hân bénéficie depuis cinq ans du soutien de la bourse Nguyễn Thị Minh Khai pour poursuivre ses études. Je suis très reconnaissante envers les personnes qui se sont intéressées à la situation de ma famille. Grâce à cette bourse, j’ai davantage de moyens pour acheter du matériel scolaire, un uniforme et continuer à poursuivre mon rêve, a déclaré Gia Hân.

Le programme "Accompagner les enfants sur le chemin de l’école" s’inscrit dans la continuité des activités de soutien et d’accompagnement des enfants en situation particulière menées ces dernières années par l’Union des femmes de Hô Chi Minh-Ville, à travers les programmes «Bras de solidarité», «Mère marraine» et la bourse Nguyên Thị Minh Khai. Au cours des cinq dernières années, le programme « Bras de solidarité – Mère marraine » a assuré la prise en charge et le soutien à long terme de 505 enfants devenus orphelins à cause de la COVID-19, pour un budget total de plus de 60 milliards de dôngs ; rien qu’en 2026, 6 milliards de dôngs ont été consacrés à leur prise en charge. Le programme a également mis en relation 1865 "mères marraines" qui se sont engagées à prendre soin de 2.464 enfants orphelins et à les accompagner dans la ville. Depuis 36 ans, la bourse Nguyên Thị Minh Khai a permis de soutenir durablement 402.500 élèves, pour un financement total de plus de 400 milliards de dôngs.

Chaque bourse, chaque cadeau contribue non seulement à alléger une partie des difficultés économiques des familles, mais constitue également un encouragement moral qui permet aux enfants de gagner en confiance, de poursuivre leurs études, de se former et de nourrir leurs rêves. À travers cette initiative, le programme porte le message qu’aucune difficulté ne doit devenir un obstacle sur le chemin de l’école des enfants, a souligné Mme Nguyễn Thị Ngọc Xuân.

Note de traduction : j’ai privilégié un registre journalistique naturel en français. Le titre vietnamien «Nâng bước em đến trường» est rendu de façon idiomatique par "Accompagner les enfants sur le chemin de l’école", afin de conserver l’idée de soutien et d’encouragement plutôt qu’une traduction littérale trop peu naturelle.

Texte et photos : Quang Châu/CVN