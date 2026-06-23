Des examens médicaux annuels gratuits pour les seniors dès 2026

La vice-Première ministre vietnamienne, Pham Thi Thanh Tra, a signé le 22 juin la décision n° 1116/QĐ-TTg, modifiant le programme national de prise en charge des personnes âgées à l'horizon 2030.

>> Pour un accès équitable aux soins des maladies rares

Ce nouveau texte législatif marque une étape majeure dans la politique sociale du pays en élargissant le champ d'action du programme, passant d'une simple approche de "soins de santé" à une "prise en charge" globale et intégrée de la population vieillissante.

Photo : VNA/CVN

Au cœur de cette réforme, le gouvernement stipule qu'à partir de l'année 2026, toutes les personnes âgées au Vietnam bénéficieront d'un examen médical périodique ou d'un dépistage gratuit au moins une fois par an, accompagné de la création d'un dossier de suivi de santé numérique. L'objectif affiché par les autorités est d'atteindre, d'ici 2030, un taux d'au moins 90% de seniors dépistés, traités et suivis pour des maladies non transmissibles telles que le cancer, les pathologies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète, les maladies pulmonaires obstructives chroniques ou encore la démence.

90% des communes et quartiers devront mettre en place au moins un club de seniors et une équipe de bénévoles dédiés, tandis que 20% des localités devront expérimenter des modèles de centres de soins de jour. Par ailleurs, chaque province et ville sous l'autorité centrale devra impérativement disposer d'un hôpital gériatrique ou d'un département de gériatrie au sein de ses structures hospitalières généralistes, ainsi que de centres de soins financés par la socialisation des services.

Dans le même temps, la nouvelle décision modifie et complète également un certain nombre de solutions visant à renforcer et à développer le système de prestation de services de soins de santé primaires, de prévention des maladies non transmissibles et de prestation d'examens et de traitements médicaux aux personnes âgées ; à construire progressivement un modèle de soins de santé à long terme pour les personnes âgées et à assurer une formation professionnelle à ceux qui travaillent dans ce domaine.

La modification du texte met également l'accent sur la modernisation des services par l'intégration des nouvelles technologies, notamment l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux pour le suivi à distance.

Parallèlement, un vaste programme de formation professionnelle sera déployé, allant de l'Hôpital central de gériatrie jusqu'aux stations de santé locales, afin de renforcer les compétences du personnel soignant, des agents de population et des volontaires de proximité.

Sur le plan opérationnel, le ministère de la Santé est chargé de piloter la mise en œuvre de ce programme à l'échelle nationale, en coordination avec le ministère des Finances et d’autres ministères et secteurs concernés pour l'allocation des ressources nécessaires.

Le ministère devra notamment superviser la création des structures de soins de jour, lancer des campagnes de communication et encourager les examens médicaux réguliers pour le dépistage précoce.

En complément, l'Association des personnes âgées du Vietnam et les comités populaires locaux sont appelés à intégrer ces objectifs dans leurs budgets annuels et leurs plans afin de garantir une application efficace et inclusive de ces mesures sur l'ensemble du territoire.

VNA/CVN