Le delta du Mékong se dote de son premier institut de recherche en robotique et en IA

L’Université Nam Cân Tho a annoncé et lancé, le 18 août, l’Institut de recherche en robotique et en intelligence artificielle DNC (DNC-IRAI), ainsi que la Société par actions des technologies numériques et de l’innovation.

>> Le Vietnam a le potentiel pour devenir un hub mondial de fabrication de drones

>> Des entreprises sud-coréennes de robotique et d'IA intéressées par le Vietnam

Photo : VNA/CVN

L’Institut a vocation à devenir un centre de formation, de recherche appliquée et de transfert de technologies dans les domaines de la robotique, de l’intelligence artificielle (IA) et de l’automatisation.

Le docteur Nguyên Van Quang, recteur de l’Université Nam Cân Tho, a indiqué que l’établissement avait mis en place une chaîne de valeur "Formation - Recherche - Développement technologique - Expérimentation - Transfert - Commercialisation". Ce modèle vise à rapprocher la recherche des réalités du terrain, en veillant à ce que les technologies débouchent sur des produits et que ces produits créent de la valeur pour la société.

Dans cette perspective, la mise en service de l’Institut DNC-IRAI, doté de laboratoires consacrés à la programmation de robots et à l’IA, à la conception et aux essais de robots, au développement d’applications robotiques, ainsi que d’un atelier de fabrication de robots, constitue une étape stratégique pour concrétiser l’orientation de l’université, a-t-il dit.

L’un des aspects particulièrement importants réside dans l’orientation des activités de recherche vers les besoins concrets du delta du Mékong. Les domaines retenus comprennent notamment l’agriculture intelligente, les robots d’assistance médicale, ainsi que l’automatisation de la production et des services. L’Institut mènera également des recherches sur la cartographie numérique, les jumeaux numériques et les applications technologiques au service du tourisme.

Le professeur docteur Nguyên Chi Ngon, directeur de l’Institut de recherche en robotique et en intelligence artificielle, a fait savoir qu’en plus des formations de longue durée, l’Institut organiserait des programmes de courte durée consacrés aux applications de l’IA, à la programmation robotique et à l’exploitation de systèmes automatisés. Ces programmes s’adresseront aux apprenants, aux entreprises et à la communauté, afin d’élargir l’accès aux nouvelles technologies dans la région.

La Société par actions des technologies numériques et de l’innovation de l’Université Nam Cân Tho, pour sa part, servira de passerelle entre l’université, les scientifiques, les apprenants, les entreprises et le marché. L’entreprise concentrera ses activités sur l’IA, la robotique, l’automatisation, les logiciels, les données, le BIM/GIS, les jumeaux numériques et la transformation numérique.

Ce modèle vise à faire sortir les résultats de la recherche des laboratoires pour passer à l’expérimentation, au transfert et à la commercialisation. Il permettra ainsi aux produits scientifiques et technologiques de générer une valeur économique et sociale à partir de problématiques concrètes.

VNA/CVN