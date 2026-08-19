Une dépression tropicale se déplace vers l’ouest à travers la mer du Nord-Est

Une dépression tropicale s’est formée mardi 18 août au-dessus des eaux orientales de la mer du Nord-Est ; se déplaçant lentement vers l’ouest, elle a engendré une mer agitée et des vents violents dans la région, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

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Photo : NCHMF/CVN

L’épicentre de la dépression tropicale générait à 07h00 mardi 18 août des vents soutenus atteignant 49 km/h, avec des rafales allant jusqu’à 75 km/h. Le système dépressionnaire se déplaçait vers l’ouest à une vitesse d’environ 5 km/h.

À 07h00 mercredi 19 août, son épicentre se situait approximativement à 19,4° de latitude Nord et à 112,5° de longitude Est, sur les eaux septentrionales de la partie nord de la Mer Orientale, à environ 200 km à l’est de l’île chinoise de Hainan.

La dépression tropicale est accompagnée de vents soufflant à 39-49 km/h près de son épicentre et des pointes à 62-74 km/h. Elle se déplaçait vers l’ouest à une vitesse d’environ 20 à 25 km/h.

D’ici 7h00 jeudi 20 août, la dépression tropicale devrait se déplacer vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse d’environ 10 km/h, se situant à quelque 740 km à l’est-nord-est de l’île chinoise de Hainan.

Au cours des 48 à 72 heures suivantes, elle poursuivra sa progression vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse de 5 à 10 km/h.

En raison de ce système, les eaux orientales de la mer du Nord-Est connaissent des vents forts et des vagues de 2,0 à 3,5 mètres de hauteur, entraînant une mer agitée. Des alertes aux risques de catastrophe ont été émises pour la partie nord de la Mer Orientale.

Le NCHMF a averti que les navires opérant dans les zones touchées sont exposés à des risques importants liés aux orages, aux rafales, aux vents violents et aux fortes vagues. Il est conseillé aux opérateurs maritimes de suivre de près les bulletins météorologiques et de prendre des mesures de sécurité proactives.

VNA/CVN