À Hanoï, un nouveau souffle pour les seniors

Hanoï expérimente un centre de soins de jour pour personnes âgées, permettant un suivi médical, une rééducation et des activités communautaires sans hospitalisation, dans un contexte de vieillissement rapide de la population et d’évolution des besoins sociaux.

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Sans avoir besoin d’une hospitalisation de longue durée, les personnes âgées peuvent se rendre dans un établissement de santé le matin pour un suivi médical, une rééducation fonctionnelle et des activités communautaires, avant de rentrer chez elles dans la journée.

“Aller le matin, rentrer le soir”

Le matin du 6 juin, le centre de soins de jour pour personnes âgées du quartier de Long Biên, à Hanoï, a officiellement été inauguré. Il s’agit du premier modèle pilote de ce type dans la capitale, visant à répondre aux besoins croissants de prise en charge des personnes âgées dans un contexte de vieillissement rapide de la population.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, le secrétaire du Parti du quartier de Long Biên, Nguyên Manh Hà, a indiqué que la localité compte actuellement plus de 8.700 personnes âgées, soit environ 13% de la population. Parmi elles, près de 6.000 souffrent de maladies chroniques nécessitant un suivi régulier.

Selon lui, l’urbanisation et l’évolution de la structure familiale rendent de plus en plus nécessaire la prise en charge, l’accompagnement et le maintien du lien social des personnes âgées.

“La mise en place d’un modèle de soins de santé au sein même de la communauté n’est pas seulement une nécessité pratique, mais aussi une solution contribuant à améliorer la qualité de vie des personnes âgeses”, a-t-il déclaré.

Après la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, le quartier de Long Biên a recensé les infrastructures inutilisées afin d’étudier leur réaffectation au service de la communauté.

Le poste de santé de Thạch Bàn, situé au n°1, ruelle 307 rue Thạch Bàn, a été choisi pour être rénové et transformé en centre de soins de jour pour personnes âgées.

Contrairement aux maisons de retraite ou aux établissements de soins hospitaliers, ce centre fonctionne selon le modèle “aller le matin, rentrer le soir”, sans hébergement nocturne et sans remplacer les soins hospitaliers.

Photo : VNA/CVN

Les personnes âgées qui s’y rendent bénéficient de la création et du suivi de leur dossier médical, d’un suivi des maladies chroniques telles que l’hypertension, le diabète ou les maladies cardiovasculaires, de conseils nutritionnels, de services de rééducation fonctionnelle, de soins de santé mentale ainsi que d’activités sociales.

En plus des services médicaux, le centre dispose également d’espaces communs, de zones de gymnastique douce, de consultations de santé et d’activités culturelles adaptées aux personnes âgées.

Vers une généralisation à l’échelle de la ville

Selon les experts, le Vietnam entre dans une phase de vieillissement démographique parmi les plus rapides de la région.

À Hanoï, le nombre de personnes âgées augmente chaque année, exerçant une pression importante sur le système de santé et de protection sociale.

Par ailleurs, le modèle familial multigénérationnel tend à se réduire. De nombreuses personnes âgées vivent seules ou uniquement avec un conjoint également âgé, ce qui accentue le besoin de soins communautaires.

Afin d’assurer la qualité professionnelle, le quartier de Long Biên a collaboré avec le Service de la santé de Hanoï et l’Hôpital général Duc Giang pour élaborer les procédures de fonctionnement, former les personnels, mettre en place des consultations à distance et assurer la liaison en cas d’urgence ou de transfert.

Photo : VNA/CVN

Les activités de soins seront supervisées par des professionnels de santé afin de garantir la détection précoce des anomalies et un suivi continu des personnes âgées atteintes de maladies chroniques.

Lors de la cérémonie d’inauguration, la vice-présidente du Comité populaire de Hanoï, Vu Thu Hà, a salué les efforts des autorités locales dans la mise en œuvre de ce nouveau modèle.

Selon elle, dans un contexte de vieillissement rapide de la population, le développement de modèles de soins complets pour les personnes âgées n’a pas seulement une importance sociale, mais reflète également l’humanité profonde de l’administration de la capitale.

Les autorités municipales ont également souligné qu’il s’agissait d’un modèle pilote nécessitant une évaluation attentive de son efficacité après sa mise en œuvre.

“Après une période de fonctionnement, la ville, en collaboration avec les autorités locales, procédera à une évaluation globale afin de perfectionner le modèle et d’en étudier l’extension à l’ensemble de Hanoï “, a indiqué Vu Thu Hà.

Hoàng Lan/CVN