De nouveaux progrès dans la recherche des restes de soldats morts pour la Patrie

Le 19 août, les unités chargées de la recherche et du rapatriement des restes de soldats morts pour la Patrie à Hô Chi Minh-Ville et à Huê ont fait état de nouveaux résultats dans leurs opérations de recherche, de rapatriement et de vérification des informations concernant les soldats tombés au champ d’honneur.

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Selon le Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville, après trois jours d’opérations intensives, les recherches et le rapatriement des restes de soldats morts pour la Patrie dans le hameau de Lạc An 3, commune de Thuong Tan, ont été achevés, avec la découverte et le rapatriement de cinq dépouilles.

Photo : VNA/CVN

Au cours des opérations, les forces compétentes ont déplacé plus de 1 000 m³ de terre, creusé jusqu’à une profondeur d’environ 10 mètres et élargi la zone de recherche sur plus de 10 mètres autour du puits d’eau. Sur la base des documents disponibles, des indices relevés sur place et des témoignages recueillis, il a été établi à titre préliminaire que ces cinq soldats étaient tombés au combat en 1968 et 1970 et avaient été inhumés dans cette zone.

Les forces compétentes ont accompli toutes les procédures prévues par la réglementation. La collecte, la conservation et la remise des restes et des objets personnels ont été effectuées de manière rigoureuse et solennelle. Les organismes spécialisés poursuivent la vérification des informations et la constitution des dossiers nécessaires à l’identification des soldats.

Également le 19 août, au parc Lê Thi Rieng, dans le quartier de Hoa Hung, l’équipe chargée de la recherche et du rapatriement des restes de soldats du Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville a poursuivi ses recherches dans la zone B, où elle a découvert et rapatrié 11 dépouilles ainsi que cinq lots d’effets personnels.

Au 19 août, les forces engagées dans les recherches au parc Lê Thi Rieng avaient découvert et rapatrié au total 379 dépouilles, dont 211 accompagnées d’effets personnels. Parmi elles, 346 avaient été retrouvées individuellement et 33 dans huit fosses communes, dont deux dans la zone A et six dans la zone B.

Photo : VNA/CVN

Huê enquête sur une zone susceptible d’abriter quelque 140 dépouilles

À Huê, une délégation du Commandement militaire de la ville, conduite par le colonel Ha Van Ai, commissaire politique adjoint, a effectué une enquête sur une zone où pourraient se trouver des tombes de soldats morts pour la Patrie, au nord du col de Phuoc Tuong, dans le hameau de Phuoc Tuong, commune de Phu Loc.

Selon les informations recueillies auprès de témoins et par le Comité de pilotage 515 de la ville de Huê, quelque 140 cadres et soldats morts au combat entre 1968 et 1970 auraient été transportés et inhumés dans cette zone en quatre convois.

Afin de consolider ces informations, la délégation a rencontré des témoins ayant assisté aux faits ainsi que des personnes âgées de la localité, afin de recueillir des données supplémentaires et de déterminer avec davantage de précision les lieux d’inhumation.

Le colonel Ha Van Ai a appelé les témoins et les habitants à continuer de fournir toute information pertinente. Il a également demandé aux commandements militaires des communes de Phu Loc et de Chan May-Lang Co de se coordonner avec les autorités locales et les organismes compétents pour examiner et vérifier les sites susceptibles d’abriter des tombes de soldats morts pour la Patrie et d’en rendre compte rapidement au Commandement militaire de la ville afin d’organiser les recherches et le rapatriement dès que les éléments nécessaires seront réunis.

Le Comité de pilotage 515 et le Commandement militaire de la ville de Huê appellent les organismes, unités, témoins et habitants à continuer de fournir des informations sur les lieux d’inhumation des soldats, contribuant ainsi à permettre à ces soldats de rejoindre au plus tôt leur terre natale.

VNA/CVN