Un concours national en ligne sur la Constitution et le droit

Le 18 août après-midi à Hanoï, le ministère de la Justice a organisé une conférence nationale en ligne consacrée au déploiement du plan d’organisation de la Journée du droit du Vietnam 2026.

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Photo : CP/CVN

La Journée du droit du Vietnam 2026 comprendra trois activités d’envergure nationale : la cérémonie de célébration de la Journée du droit du Vietnam ; le programme de sélection, de distinction et de récompense des "Visages exemplaires du droit" 2026 ; et le concours en ligne sur le Portail national du droit consacré à la Constitution et au droit.

La Journée du droit du Vietnam 2026 revêt une importance particulière puisqu’elle coïncidera avec le 80e anniversaire de l’adoption, le 9 novembre 1946, de la première Constitution du Vietnam, qui a jeté les fondements de l’édification constitutionnelle et législative du pays.

Le programme "Visages exemplaires du droit" vise à honorer et récompenser les organisations et les individus exemplaires dans l’élaboration et la mise en œuvre du droit dans différents domaines. Cette édition sera élargie en termes de portée et d’ampleur et deviendra une sélection de niveau national, alors qu’elle était auparavant organisée uniquement dans le cadre du ministère de la Justice et des secteurs relevant de celui-ci. Elle deviendra également une activité officielle et annuelle de la Journée du droit du Vietnam.

Lors de la conférence, la directrice du Département de la vulgarisation et de l’éducation juridiques et de l’aide juridictionnelle, Cu Thu Anh, a lancé le concours en ligne sur la Constitution et le droit. Le concours se déroulera sur six semaines, du 20 août 2026 à 0 heure au 3 octobre 2026 à 24 heures.

Les questions porteront principalement sur la Constitution de 2013 ainsi que sur les nouveaux textes juridiques adoptés, promulgués ou entrés en vigueur en 2025 et 2026, qui concernent directement les droits et intérêts légitimes des citoyens.

Le concours abordera également des questions pratiques liées à l’ère numérique, notamment l’identification et l’authentification électroniques, les services publics en ligne, la sécurité des réseaux, la prévention des escroqueries dans le cyberespace, la protection des données personnelles, les transactions électroniques, les données numériques, l’intelligence artificielle et les actifs numériques.

La sélection devrait être organisée en octobre et la cérémonie de distinction se tiendra en novembre 2026, à l’occasion de la cérémonie de célébration de la Journée du droit du Vietnam.

VNA/CVN