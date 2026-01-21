Le XIVe Congrès national du Parti renforcera le Parti sur la voie du socialisme

En marge du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), Manuel Rodríguez, membre du Comité politique du Comité central du Parti communiste portugais (PCP) s’est exprimé sur l’importance de cet événement et la pertinence du modèle de développement vietnamien dans le contexte mondial actuel.

Le PCV entretient avec nous des liens profonds, fondés sur l’amitié, la coopération et la solidarité. Nous constatons que le pays impulse des changements significatifs grâce à l’action du Parti et à une plus grande ouverture diplomatique. C’est extrêmement positif, non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour ses partenaires internationaux, tant sur le plan politique qu’économique, a-t-il indiqué à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Venu pour la première fois au Vietnam, le journaliste Manuel Rodríguez, rédacteur en chef du journal officiel Avante, s’est dit profondément impressionné de l’organisation de événement politique quinquennal.

Ce congrès est d’une ampleur considérable, avec 1.586 délégués représentant un parti de plus de cinq millions de membres. C’est une force absolument incroyable, vouée à une transformation sociale profonde pour le Vietnam, l’Asie du Sud-Est et le monde, a-t-il constaté.

Pour nous, l’engagement du Vietnam dans la construction du socialisme est fondamental. Il vise à apporter des réponses aux travailleurs, au peuple et au pays tout entier. C’est un combat pour le développement, le progrès social et la paix dans un monde extrêmement turbulent, a-t-il déclaré.

Manuel Rodríguez a noté que l’histoire de l’humanité n’est pas faite uniquement de progrès, qu’il s’agit d’un processus dialectique jalonné de victoires et de défaites, mais le résultat final sera toujours le dépassement de l’état actuel par un système meilleur pour l’humanité.

Le Vietnam démontre que, grâce à la persévérance du Parti et à l’unité de tout le peuple, le pays peut continuer à se développer avec succès en dehors de la logique du capitalisme, a-t-il poursuivi.

Bien qu’il s’agisse de ma première visite et que je ne sois pas pleinement familiarisé avec l’ensemble du processus préparatoire, le Parti communiste du Vietnam sortira de ce congrès plus fort pour mettre en œuvre ses objectifs d’une société plus développée, a-t-il indiqué, convaincu que cet événement tracera la voie principale pour l’avenir du pays.

