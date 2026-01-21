Le XIVe Congrès national du Parti définit la voie du développement futur

Ces derniers jours, les médias internationaux ont continué de manifester un vif intérêt pour le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), le considérant comme un événement politique majeur qui façonnera l’orientation du développement du pays pour la période 2026-2030 et au-delà.

>> XIVe Congrès du Parti : le Vietnam à l’aube d’un nouvel essor

>> Un député russe souligne les succès du Vietnam sous la direction du Parti

>> Vers une pensée de rupture pour une croissance rapide et durable du Vietnam

Stratfor, plateforme d’analyse géopolitique mondiale basée aux États-Unis, a indiqué que le congrès devrait approuver les grandes priorités politiques et économiques pour les cinq prochaines années, en mettant l’accent sur le maintien d’un taux de croissance économique élevé.

Photo : VNA/CVN

Pour atteindre l’objectif de croissance annuelle du PIB d’au moins 10% sur la période 2026-2030, Stratfor a noté que le Vietnam promouvra un nouveau modèle de croissance axé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Parallèlement, le pays renforcera le rôle du secteur privé, développera une industrie moderne, poursuivra ses investissements importants dans les infrastructures énergétiques et de transport, et améliorera la gouvernance de l’État par des réformes institutionnelles et une rationalisation de l’appareil administratif.

Concernant les affaires étrangères et l’intégration internationale, Stratfor a souligné que les projets de documents soumis au XIVe Congrès national du Parti ont élevé la diplomatie et l’intégration internationale au rang de «mission essentielle et régulière», les plaçant au même niveau que la défense nationale et la sécurité.

Selon le site web, cela témoigne de l’importance croissante accordée par le pays aux relations extérieures, considérées comme un pilier crucial, étroitement lié à la stabilité politique et au développement économique.

Parallèlement aux objectifs de développement économique, les médias internationaux ont également suivi de près l’attention constante portée par le congrès à la prévention et à la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, qui demeure un point central de son programme.

Le site web d’Al Jazeera, basé au Qatar, a cité le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, qui a déclaré lors du congrès que le Vietnam est déterminé à intensifier encore ses efforts de lutte contre la corruption, considérant cela comme une exigence constante et à long terme pour renforcer la discipline et l’intégrité du Parti, ainsi que pour améliorer l’efficacité et l’efficience de la gestion de l’État.

VNA/CVN