Un député russe souligne les succès du Vietnam sous la direction du Parti

À l’occasion du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, Dmitry Novikov, dirigeant du Parti communiste de la Fédération de Russie, salue le rôle historique du Parti communiste du Vietnam (PCV) et ses contributions majeures au développement du pays et aux forces progressistes mondiales.

>> XIVe Congrès du PCV : vers une ère de progrès et de percées stratégiques

>> Le XIVe Congrès du PCV vu par la presse japonaise : les objectifs de croissance au 1er plan

>> XIVe Congrès national du Parti : de l’importance de la réforme institutionnelle

Les membres du PCV ont consacré d’immenses efforts au service de leur peuple et des forces progressistes mondiales, érigeant le pays en un véritable modèle de développement sous une direction clairvoyante.

Ce constat a été dressé par Dmitry Georgievich Novikov, député à la Douma d'État de la Fédération de Russie et premier vice-président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie (KPRF), lors d’un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) sur le XIVe Congrès national du PCV.

Photo : VNA/CVN

Dmitry Novikov a rappelé que, sous l'égide du Président Hô Chi Minh, le Parti a su forger un État indépendant et déjouer les tentatives d’asservissement extérieures. Cette lutte pour la souveraineté a ouvert la voie à une ère de construction nationale dont les fruits se reflètent aujourd'hui dans des performances économiques et sociales remarquables.

En tant que force dirigeante, le Parti définit la vision de développement du pays en fixant des objectifs rigoureux pour les secteurs de l’économie, de la politique, des sciences, de la santé et de la culture.

Les forces de gauche internationales, le KPRF en particulier, se réjouissent toujours des résultats de développement du Vietnam, estimant que ces réussites valident la promesse historique du socialisme. Les décisions prises lors du XIVe Congrès national contribueront à guider le Vietnam avec confiance vers un avenir socialiste, a-t-il affirmé.

Il s’est déclaré convaincu que le XIVe Congrès national du PCV se tiendra à un haut niveau idéologique, politique et organisationnel, se fixera des objectifs permettant de consolider et de développer le Parti et de guider le gouvernement et le peuple vers de nouveau succès à l’avenir. Il a souhaité que ces succès intérieurs s’accompagnent d’un approfondissement de la coopération bilatérale entre la Russie et le Vietnam.

Saluant le dynamisme des échanges commerciaux bilatéraux, portés notamment par les exportations agricoles vietnamiennes, il a exprimé son espoir que les objectifs fixés lors du XIVe Congrès seraient étroitement liés au développement national et à l'expansion de la coopération économique avec la Russie dans de nombreux domaines.

Dmitry Novikov a réaffirmé que le groupe parlementaire du KPRF à la Douma d'État continuera d’user de son influence pour renforcer les liens historiques vietnamo-russes.

En conclusion, il s’est dit certain que sous la direction du Parti communiste, le Vietnam continuera de bâtir un avenir prometteur et que ce XIVe Congrès national sera un succès historique, aboutissant à des décisions structurantes pour la nation.

VNA/CVN