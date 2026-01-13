Le PCV, moteur décisif des victoires de la révolution vietnamienne, selon un dirigeant égyptien

Le Parti communiste du Vietnam (PCV) exerce un rôle de direction décisif dans toutes les victoires de la révolution vietnamienne depuis près d’un siècle. Sous sa direction, le Vietnam a conquis son indépendance, réalisé sa réunification et progressé sur la voie du socialisme. C’est ce qu’a affirmé Salah Adly Abdelhafiz, secrétaire général du Parti communiste égyptien, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au Caire.

Selon Salah Adly Abdelhafiz, le Dôi moi (Renouveau), initié en 1986, a constitué un tournant historique majeur, permettant au Vietnam de surmonter les crises et d’engranger de nombreux acquis importants, d’une grande valeur historique, en matière de développement socio-économique. Ce processus a contribué à améliorer les conditions de vie de la population et à renforcer continuellement la position du pays sur la scène internationale.

Le PCV n’est pas seulement l’architecte de lignes politiques justes, mais aussi le garant de la stabilité politique et de la grande union nationale, sachant conjuguer les forces intrinsèques du pays avec les tendances de l’époque. Sa capacité à orienter stratégiquement la nation face à des contextes régionaux et internationaux complexes témoigne de sa maturité politique.

À l’aube d’une nouvelle ère, celle de l’ascension nationale, le dirigeant égyptien estime que le leadership du PCV doit continuer de s’appuyer sur l’édification d’un Parti transparent, intègre et fort. En plaçant le peuple au cœur du développement, le Parti garantit une croissance rapide et durable. En près de quarante ans de Renouveau, le Vietnam a maintenu une croissance élevée, accru son PIB et affirmé son rôle de maillon essentiel des chaînes d’approvisionnement mondiales, tout en renforçant sa sécurité nationale et son prestige diplomatique.

Concernant le XIVe Congrès national du PCV, Salah Adly Abdelhafiz le considère comme un jalon exceptionnel qui synthétisera quatre décennies de Renouveau. Cet événement définira les percées stratégiques pour les horizons 2030 et 2045, en misant sur l'économie numérique, les sciences et technologies et l'innovation. Le congrès devrait également promouvoir un développement centré sur l'humain et une diplomatie d'indépendance et de multilatéralisation.

Pour le secrétaire général du Parti communiste égyptien, le congrès constitue le point de départ pour la nouvelle phase de développement, créant un nouvel élan et une confiance accrue permettant au Vietnam de réaliser une percée vigoureuse et de concrétiser son aspiration à devenir un pays puissant et prospère dans la nouvelle ère.

