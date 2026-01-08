Pour que le Vietnam avance avec confiance dans cette nouvelle ère



Avec le changement rapide du monde et l'essor de la mondialisation, de la numérisation, de la compétition géopolitique et des profonds bouleversements dans la structure du pouvoir international, des arguments fallacieux ont émergé, prétendant que le marxisme-léninisme et la pensée du Président Hô Chi Minh sont devenus obsolètes et inadaptés. Or, objectivement, l'évolution rapide de notre époque démontre la vitalité, la pertinence et la capacité persistante de ce fondement idéologique à guider le développement du Vietnam sur la voie du socialisme.

Les arguments niant le rôle du marxisme-léninisme et de la pensée du Président Hô Chi Minh se présentent sous de multiples formes. Par exemple, certains affirment que les exigences de l'ère du progrès national, qui posent de nouveaux défis tels que la transformation numérique, le changement climatique et la compétition internationale, dépassent le cadre de ces idéologies et que, par conséquent, le marxisme-léninisme et la pensée du président Hô Chi Minh "ne peuvent résoudre les problèmes de notre époque". Il s'agit en réalité des mêmes arguments fréquemment propagés par les forces hostiles et réactionnaires, visant à nier les valeurs du marxisme-léninisme et de la pensée de Hô Chi Minh à l'ère du progrès national.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a affirmé : "L'ère de l'ascension nationale est une ère de développement, de richesse et de prospérité, qui engendre des mouvements forts, décisifs et novateurs pour surmonter les défis, réaliser les aspirations, atteindre les objectifs, accomplir de grandes choses et bâtir un Vietnam socialiste prospère, fort, démocratique, juste et civilisé. Cette ère exige de nouveaux développements en matière de théorie, de pensée, de stratégie, de méthodes de mise en œuvre et de tâches, et notamment une détermination politique accrue pour atteindre les objectifs. Cependant, cela ne signifie pas rejeter complètement les théories existantes. Il est au contraire essentiel d'hériter, de compléter, de développer et de perfectionner la pensée théorique qui a été affirmée et mise en œuvre".

Cela implique d'appliquer et de développer avec constance le marxisme-léninisme et la pensée du président Hô Chi Minh, de poursuivre sans relâche l'objectif de l'indépendance nationale et du socialisme, et d'adhérer fermement à la ligne de réforme et aux principes de construction du Parti afin d'édifier et de protéger la patrie vietnamienne socialiste. C'est là le fondement théorique essentiel, le principe "immuable", qui ne saurait être remplacé ni remis en cause en cette ère de l'ascension nationale.

Affirmer que le marxisme-léninisme et la pensée du Président Hô Chi Minh sont dépassés à l'ère de l'ascension nationale et inadaptés à l'économie numérique, à l'intelligence artificielle et à la mondialisation, et donc incapables de résoudre les problèmes et les défis contemporains, est une grave erreur.

D'une part, plus une ère se développe, plus les défis et les problèmes se multiplient, et plus le besoin d'une idéologie rigoureuse et scientifique, d'un fondement théorique solide et de principes directeurs se fait sentir.

D'autre part, ni le marxisme-léninisme ni la pensée du Président Hô Chi Minh ne sont des doctrines figées, ni des formules rigides. Dans leurs propres écrits, Karl Marx et Friedrich Engels ont maintes fois souligné que la théorie n'a de valeur que si elle est constamment mise à l'épreuve et développée en fonction de la pratique. Le Vietnam n'a cessé de compléter, d'appliquer et de développer de manière créative ces principes, comme en témoignent clairement ses théories sur la politique de réforme, le socialisme et la voie vers le socialisme, l'économie de marché à orientation socialiste et l'approche de l'économie de la connaissance. Cela prouve que ce fondement idéologique demeure précieux et capable de guider et d'orienter le développement dans le nouveau contexte - l'ère du progrès national.

Les idées et les théories du marxisme-léninisme et de la pensée du Président Hô Chi Minh continuent d'éclairer, de guider et d'orienter les actions concrètes à l'ère du développement national. Le développement de l'économie de la connaissance et la quatrième révolution industrielle ne constituent pas une négation, mais un enrichissement dynamique des lois du développement énoncées par le marxisme.

Le marxisme considère les forces productives comme le facteur déterminant du mouvement de la société. À l'ère actuelle, l'essor des technologies numériques et des connaissances humaines représente un développement remarquable des forces productives. Ces transformations confirment la justesse de la loi marxiste concernant le rapport entre les forces productives et les rapports de production. Lorsque les forces productives atteignent un nouveau niveau, les rapports de production doivent être ajustés en conséquence afin de libérer ces forces. C'est précisément en adhérant à ce principe que le Vietnam a fait le choix de s'ouvrir, de s'intégrer et de développer une économie de marché à orientation socialiste, garantissant ainsi l'harmonie entre développement et justice sociale - une question plus urgente que jamais à l'ère nouvelle.

Pour parvenir à un développement décisif à l'ère du progrès, nous devons affronter et résoudre des défis majeurs, notamment le risque de dépendance et les conflits d'intérêts économiques. Parallèlement, nous devons continuer à nous attaquer aux problèmes mondiaux tels que le changement climatique, la pollution environnementale, l'épuisement des ressources et le développement non durable. Ces défis ne peuvent être relevés par des raisonnements dépassés, ni par la seule recherche du profit. Le marxisme-léninisme, par sa critique du capitalisme et son objectif de libérer l'humanité de l'aliénation, a mis en lumière les dangers d'un modèle de développement fondé sur l'épuisement des ressources et l'exploitation du travail.

Karl Marx a écrit que le développement de la société doit respecter l'harmonie entre l'humanité et la nature. C'est dans cet esprit que visent des concepts modernes tels que le développement durable et l'économie verte. Alors que le monde s'oriente vers un développement durable conforme aux Objectifs de développement des Nations unies, les valeurs du marxisme-léninisme sont plus pertinentes que jamais.

Il est impossible d'ignorer la diffusion des valeurs démocratiques, des droits humains et de l'égalité à l'ère actuelle. Les arguments fallacieux selon lesquels le marxisme-léninisme serait contraire à la démocratie reposent souvent sur une interprétation délibérément erronée de la nature de la démocratie socialiste. Le marxisme conçoit la démocratie comme une condition nécessaire à l'exercice du pouvoir par le peuple, tandis que la pensée du Président Hô Chi Minh affirme que "le peuple est maître de son destin, le peuple exerce sa souveraineté". À une époque où la transparence, la responsabilité et le dialogue social revêtent une importance croissante, sa pensée démontre toute sa pertinence. Plus largement, il apparaît que les arguments prétendant que le marxisme-léninisme et la pensée du Président Hô Chi Minh sont dépassés relèvent essentiellement de la sophistique politique, visant à nier la voie socialiste choisie par le Vietnam.

À l'heure où le Vietnam s'intègre pleinement à la communauté internationale et aspire à un développement ambitieux, l'adhésion inébranlable au marxisme-léninisme et à la pensée du Président Hô Chi Minh, leur application et leur développement créatif constituent non seulement une exigence objective, mais aussi une condition essentielle à la poursuite de l'ascension du pays et à sa capacité à se tenir fièrement aux côtés des grandes puissances mondiales, conformément à la vision du président Hô Chi Minh.

Nguyên Tùng/CVN