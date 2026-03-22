Le vote, un lien vivant entre la diaspora et la Patrie

Après une vingtaine d'années au Japon, Nguyên Duy Anh, membre du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, vote pour la première fois dans son pays natal. Il évoque la responsabilité civique de la diaspora et ses attentes envers la nouvelle législature.

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Photo : NVCC/CVN

De retour au Vietnam après deux décennies passées au Japon, Nguyên Duy Anh, membre du Comité central du Front de la Patrie et secrétaire général du Réseau mondial pour l’enseignement de la langue et de la culture vietnamiennes, participe pour la première fois à une élection dans son pays natal.

Dans cet entretien accordé au Courrier du Vietnam, il partage ses attentes envers la future législature et souligne la contribution croissante de la diaspora à la vie nationale.

Après deux décennies passées au Japon, quel sens particulier prend pour vous ce retour au Vietnam ? Quels sentiments vous inspire l'idée de participer directement aux élections ?

Ce retour revêt une signification profonde pour moi. Après plus de 20 ans passés à vivre et à travailler au Japon, c’est la première fois que je prends part à une élection dans mon pays natal. En tenant mon bulletin de vote, je ressens pleinement la responsabilité d’un citoyen envers l’avenir de la nation.

Même loin du pays, nous - les Vietnamiens de l’étranger - suivons de près son évolution. Exercer mon droit de vote est une fierté, une manière d’affirmer mon attachement et ma responsabilité envers la Patrie. Cela rappelle que, où qu’il vive, chaque Vietnamien reste partie intégrante de la communauté nationale et partage la responsabilité de bâtir l’avenir du pays.

En tant qu’électeur, quelles attentes nourrissez-vous envers les députés de l’Assemblée nationale (AN) de la XVIe législature et les membres des Conseils populaires pour le mandat 2026 2031, notamment dans un contexte où le pays vient de tenir avec succès le XIVe Congrès national du Parti et s’engage dans une nouvelle phase de développement ?

Dans le contexte où le pays vient d’organiser avec succès le XIVe Congrès national du Parti et s’engage dans un nouvel élan, j’attends des futurs représentants des organes élus qu’ils fassent preuve de vision stratégique et innovante pour traduire les grandes orientations du Parti et de l’État en politiques concrètes.

En particulier, alors que le Vietnam accélère l’essor de la science et de la technologie, la transition numérique, l’économie verte et l’intégration internationale, j’espère que des mécanismes favorables seront mis en place pour attirer et valoriser les ressources intellectuelles de la diaspora. Les Vietnamiens d’outre mer ne sont pas seulement liés à la Patrie par les sentiments : ils constituent une richesse en savoir, en expérience et en réseaux mondiaux de coopération. Avec des politiques appropriées, ils pourront contribuer encore davantage au développement du pays.

Comment évaluez-vous l’action de la XVe législature ? Et quelles attentes formulez-vous pour la prochaine, afin qu’elle offre davantage d’opportunités à la communauté vietnamienne à l’étranger de contribuer au développement du pays ?

À mon sens, la XVe législature a pris des décisions importantes pour soutenir la reprise socio économique, améliorer le système juridique et poursuivre la réforme institutionnelle. Dans un contexte international incertain, elle a joué un rôle essentiel en garantissant la sécurité sociale et en posant les bases d’une croissance durable.

Pour la prochaine, j’espère une attention accrue aux politiques destinées à la diaspora, afin de créer des conditions favorables à sa contribution dans la science, la technologie, l’innovation, l’éducation et l’investissement. Avec des mécanismes de connexion efficaces, ses ressources intellectuelles et son expérience internationale pourront être pleinement valorisées, apportant une contribution concrète au développement du pays.

Photo : Hoàng Phong/CVN

Selon vous, quelle place la diplomatie parlementaire occupe-t-elle aujourd’hui dans la promotion des relations internationales ?

La diplomatie parlementaire constitue un canal très important dans l’ensemble des activités extérieures du Vietnam, aux côtés de la diplomatie d’État et de la diplomatie populaire.

Durant la législature écoulée, les activités extérieures du Parlement ont été particulièrement dynamiques. De nombreux dirigeants de haut niveau, dont le président de l’AN, ont effectué des visites de travail dans plusieurs pays, notamment au Japon, et participé à divers forums internationaux.

Ces initiatives ont renforcé les relations bilatérales, consolide la position du Vietnam sur la scène mondiale et ouvert de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines économique, scientifique et technologique, ainsi que dans les échanges entre les peuples.

En tant que secrétaire général du Réseau mondial pour l’enseignement de la langue et de la culture vietnamiennes, quelles recommandations souhaiteriez-vous partager pour renforcer l’apprentissage du vietnamien auprès des jeunes générations de la diaspora ?

Je pense que la préservation de la langue vietnamienne est capitale pour maintenir l’identité culturelle et le lien durable entre les générations de Vietnamiens d’outre mer et leur pays d’origine.

Photo : Nguyên Tuyên/VNA/CVN

À partir de l’expérience acquise dans les activités du Réseau mondial pour l’enseignement de la langue et de la culture vietnamiennes, nous souhaitons bénéficier d’un soutien accru des institutions nationales pour disposer de supports pédagogiques standardisés, de programmes de formation pour les enseignants et de plateformes numériques adaptées à l’apprentissage.

Par ailleurs, la mise en réseau des classes de vietnamien, des centres culturels et des intellectuels de la diaspora contribuerait à diffuser la langue et la culture vietnamiennes de manière plus structurée et durable.

Je suis convaincu que préserver et transmettre la langue vietnamienne au sein de la diaspora ne relèvent pas seulement d’une question linguistique, c’est aussi un moyen de renforcer l’attachement des générations futures à leur Patrie.

Propos recueillis par Thanh Tuê/CVN







