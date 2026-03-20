Investir dans le capital humain et culturel, la clé du bonheur au Vietnam

Dans une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion de la Journée internationale du bonheur, Jonathan Baker, représentant de l’UNESCO au Vietnam, a salué les progrès remarquables du Vietnam dans l’amélioration du niveau de bonheur de sa population.

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Photo : VNA/CVN

Selon lui, ces avancées reflètent une approche du développement qui ne se limite pas à la croissance économique, mais met l’accent sur un développement humain durable et global. Il a également souligné que les dirigeants vietnamiens considèrent le pays à travers ses citoyens et accordent une importance constante au soutien de la population.

Fort de deux années passées au Vietnam, Jonathan Baker a indiqué avoir régulièrement observé l’accent mis par les dirigeants sur l’importance du soutien à la population. Selon lui, l’amélioration du niveau de bonheur au Vietnam ces dernières années repose avant tout sur des investissements soutenus dans le capital humain, notamment à travers le renforcement du financement de l’éducation et le soutien aux enseignants et aux élèves.

Il a par ailleurs souligné que le Vietnam figure parmi les pays qui accordent une place importante à la culture en tant que composante essentielle du développement. L’investissement dans la culture et l’identité nationale contribue de manière significative au bien-être de la population. Il a affirmé que le Vietnam constitue une véritable réussite, dont il a été témoin direct durant son séjour.

Selon lui, l’un des signes les plus encourageants réside dans les investissements continus du Vietnam dans la culture, l’éducation, la science, la technologie et l’innovation. Cette orientation se reflète clairement dans les grandes politiques, notamment la Résolution n°57-NQ/TW, qui place la science, la technologie et l’innovation au cœur de la croissance, ainsi que la Résolution n°80-NQ/TW, qui réaffirme la culture comme fondement et moteur du développement durable.

Parallèlement, les Résolutions n°71 sur l’éducation et n°72 sur la santé publique élargissent cette vision en renforçant le capital humain grâce à une éducation plus inclusive et de meilleure qualité, ainsi qu’à un meilleur accès aux soins et au bien-être. À titre d’exemple, le Vietnam lance la construction d’internats inter-niveaux dans les communes frontalières, contribuant à élargir les opportunités d’apprentissage pour les enfants des zones défavorisées.

Dans l’ensemble, ces orientations traduisent une approche cohérente et intégrée, combinant transformation économique, développement humain, cohésion sociale et amélioration de la qualité de vie. L’investissement constant du gouvernement dans ces domaines constitue, selon lui, un signal très positif, révélant une compréhension claire des priorités essentielles pour assurer un développement durable à long terme.

S’agissant de l’avenir, Jonathan Baker s’est dit confiant dans la trajectoire de développement du Vietnam, notamment dans son objectif de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045. Il a souligné que pour maintenir cette dynamique, il est essentiel de continuer à investir dans des secteurs clés tels que l’éducation, la science, la technologie, l’innovation et la culture, dont l’importance est clairement reconnue par le Vietnam.

Il a également insisté sur la nécessité de garantir une répartition équitable des bénéfices du développement au sein de la société. L’UNESCO continuera de collaborer étroitement avec le Vietnam et ses villes afin de promouvoir un développement durable et inclusif.

Il a affirmé que l’UNESCO souhaite veiller à ce que les bénéfices de la science, de la technologie et de l’innovation soient répartis de manière équitable, afin que tous les citoyens, y compris ceux des régions reculées, puissent y accéder et en bénéficier pleinement, dans le contexte du développement remarquable que connaît le Vietnam.

VNA/CVN