Le secteur public met les gaz

La semaine dernière, la Une du numéro 11 nous avait entraînés dans un univers industriel saisissant, loin des paysages touristiques présentés précédemment. Entre turbines étincelantes, colonnes de distillation et réservoirs d’engrais, se révélait le souffle d’innovation qui anime l’extrême Sud du pays. Nous étions au complexe gaz électricité engrais de Cà Mau, symbole de la transformation d’une région périphérique en pôle de développement durable.

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La centrale électrique au gaz de Cà Mau, dotée de turbines à cycle combiné, alimentées au gaz naturel, joue un rôle stratégique dans l’approvisionnement du Delta du Mékong grâce à une production stable et élevée. Elle illustre parfaitement la vigueur du secteur public vietnamien, pilier central de l’économie nationale, chargé de jouer un rôle moteur et de soutenir d’autres composantes économiques.

Dans ce contexte, la Résolution N°79 du Politburo sur le développement de l’économie d’État marque une étape décisive. Véritable feuille de route, elle vise à stimuler l’investissement, promouvoir la science et la technologie, accélérer la transition numérique et écologique, et poursuivre la réorganisation des entreprises publiques. L’objectif est ambitieux : d’ici 2030, en placer 50 parmi les 500 plus grandes d’Asie du Sud Est, et entre une et trois les 500 premières mondiales.

Autre défi : aligner la gouvernance des grands groupes publics sur les standards de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

La modernisation passe aussi par le capital humain. Le texte met l’accent sur le renforcement des compétences des dirigeants, gestionnaires et experts, ainsi que sur des politiques de recrutement fondées sur la qualification et l’éthique, tout en favorisant l’attraction des talents.

Le développement du secteur public sera intégré aux plans socio-économiques annuels et quinquennaux, avec une mobilisation accrue des moyens financiers. Et parce qu’une réforme doit être comprise pour être efficace, la communication autour de la Résolution N°79 sera renforcée sur tous les canaux, afin de garantir information et responsabilité.

En somme, cette initiative associe réforme institutionnelle, modernisation de la gouvernance, valorisation des ressources humaines et exigence de transparence. Elle traduit la volonté du Vietnam de consolider le rôle pionnier de l’économie d’État et de transformer des orientations stratégiques en actions concrètes, au service d’une croissance durable et de l’intérêt national.

HERVÉ FAYET/CVN