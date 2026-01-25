XIVe Congrès du Parti

L'essor du Vietnam vu par la jeunesse vietnamienne à l’étranger

La communauté vietnamienne à l’étranger exprime ses attentes et son engagement. À travers le regard de Nguyên Duy Anh, jeune intellectuel établi au Japon, se dessine les aspirations d’un Vietnam confiant, innovant et pleinement intégré au monde.

>> Nguyên Duy Anh, premier Vietnamien à devenir recteur d’université au Japon

>> "Le vietnamien est le pont qui relie les cœurs vietnamiens aux cinq continents"

>> Responsabilité et rôle des Vietnamiens de l'étranger pour l'avenir du pays

Comment percevez-vous la signification du XIVᵉ Congrès du Parti, alors qu’il ne s’agit pas seulement d’un Congrès de mandat, mais d’un moment où le pays entre dans une nouvelle ère - l’ère de l’essor national ?

À mes yeux, le XIVe Congrès du Parti revêt une signification toute particulière. Il ne s’agit pas simplement d’un jalon politique cyclique, mais d’un moment charnière destiné à définir la vision stratégique d’une nouvelle phase de développement du pays.

Après près de quarante années de Renouveau, et notamment au regard des acquis du XIIIe Congrès, le Vietnam est aujourd’hui confronté à l’impératif de passer d’un modèle de croissance extensive à un développement fondé sur la qualité, la science et la technologie, l’innovation ainsi que les ressources humaines.

La notion d’"ère de l’essor" traduit, selon moi, une aspiration très claire : le Vietnam ne vise plus seulement à sortir du groupe des pays en développement, mais ambitionne d’accéder au rang de nation compétitive, dotée d’une voix et d’un prestige croissants dans la région et sur la scène internationale.

Le XIVe Congrès ne se limite donc pas à fixer des objectifs ; il pose également les bases de la manière dont le Vietnam entend avancer dans cette nouvelle ère – avec davantage de confiance, de proactivité et une intégration internationale plus profonde.

En tant que jeune Vietnamien vivant, étudiant et travaillant à l’étranger, suivez-vous l’évolution du pays ? Comment évaluez-vous la dynamique du Vietnam durant le mandat du XIIIe Congrès et sa position internationale actuelle ?

Bien que je vive et travaille à l’étranger, je suis de très près l’évolution de la situation nationale, car pour les Vietnamiens expatriés, le développement du pays demeure toujours une préoccupation sincère.

En revenant sur les cinq dernières années, je ressens très nettement la capacité de rebond et d’adaptation remarquable du Vietnam, en particulier dans un contexte mondial marqué par de fortes turbulences.

Le Vietnam a non seulement surmonté les difficultés liées à la pandémie, mais il est également parvenu à se redresser progressivement, à maintenir la stabilité socio-économique, tout en élargissant ses relations extérieures et en rehaussant le niveau de coopération stratégique avec de nombreux pays.

Dans mon pays d’accueil, l’image du Vietnam est de plus en plus associée à une économie dynamique, à un partenaire fiable, à une nation pacifique et responsable.

Photo : Hoàng Phong/CVN

La position et le prestige internationaux du Vietnam se sont nettement renforcés, ce qui suscite chez les jeunes Vietnamiens comme moi un sentiment de fierté, mais aussi une conscience accrue de nos responsabilités.

Quelles sont, selon vous, les attentes de la communauté vietnamienne à l’étranger vis-à-vis de la prochaine phase de développement et du rôle dirigeant du Parti à l’horizon 2030–2045 ?

À titre personnel, comme pour de nombreux Vietnamiens de l’étranger, nous plaçons de grandes attentes dans le rôle de direction du Parti pour conduire le pays vers un niveau de développement plus élevé. Les objectifs à l’horizon 2030 et la vision 2045 ne sont pas de simples repères temporels, mais incarnent l’aspiration commune de toute la nation.

Les Vietnamiens résidant à l’étranger souhaitent voir leur pays natal poursuivre la consolidation de la stabilité politique, promouvoir un développement économique durable tout en accélérant la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et l’amélioration de la qualité des ressources humaines.

Nous aspirons à un Vietnam qui ne se développe pas seulement rapidement, mais intelligemment, de manière verte et inclusive.

Dans la période à venir, le rôle du Parti, à mon sens, est de continuer à consolider la confiance, à raviver l’aspiration nationale et à créer un environnement propice permettant à toutes les ressources – internes comme externes – de participer activement à ce processus de développement.

Quelles contributions concrètes apportez-vous, vous-même et la communauté vietnamienne à l’étranger, au pays et à l’image des Vietnamiens dans le pays d’accueil ?

Les contributions des Vietnamiens de l’étranger ne sont pas toujours immédiatement visibles, mais elles sont concrètes, durables et continues.

À titre personnel, je m’efforce d’étudier et de travailler avec sérieux, de respecter les lois du pays d’accueil et de contribuer à bâtir l’image d’un Vietnamien travailleur, compétent et digne de confiance - ce qui constitue déjà une forme de contribution.

Au niveau communautaire, les Vietnamiens participent activement aux connexions économiques, éducatives et culturelles, soutiennent les entreprises vietnamiennes dans leur accès aux marchés internationaux, promeuvent la culture, la langue vietnamienne, la gastronomie et les valeurs humaines du Vietnam.

Nombre d’entre eux contribuent également au transfert de connaissances, d’expériences internationales, au soutien à l’innovation, à la science et à la technologie, ainsi qu’aux activités caritatives tournées vers la Patrie.

Pour ma part, comme beaucoup de Vietnamiens de l’étranger, je considère que contribuer à la santé du pays ne se limite pas à de grands projets, mais commence par la préservation de l’identité, de la langue et de la culture vietnamiennes au sein même de nos communautés.

L’une de nos contributions les plus concrètes et durables est la création et le fonctionnement du Réseau mondial pour l’enseignement de la langue et de la culture vietnamiennes.

Ce réseau relie des classes communautaires, des enseignants, des bénévoles et des associations vietnamiennes dans de nombreux pays, avec pour objectif commun de préserver, transmettre et faire aimer la langue vietnamienne aux jeunes générations nées et élevées à l’étranger.

Grâce au partage de programmes, de méthodes pédagogiques, à l’organisation de formations et à la numérisation progressive des supports pédagogiques, le réseau permet aux classes de vietnamien de ne pas rester isolées ou dépourvues de ressources, y compris quand elles se trouvent dans des zones éloignées.

Au-delà de sa valeur éducative, le réseau contribue également à renforcer la position de la communauté vietnamienne dans les pays d’accueil. Une communauté unie, organisée, attachée à sa culture et engagée dans les échanges apparaît comme bien intégrée, responsable et riche d’identité.

Photo : Nguyên Tuyên/VNA/CVN

C’est ainsi que les Vietnamiens de l’étranger participent de la manière la plus durable et convaincante à la promotion de l’image du Vietnam et de son peuple, tout en créant des passerelles d’amitié entre le Vietnam et les autres nations.

Quelles attentes formulez-vous concernant les politiques en faveur des Vietnamiens de l’étranger afin de faciliter davantage leur contribution à la paix, au développement et à la prospérité du pays ?

Ce que je souhaite, comme beaucoup de Vietnamiens de l’étranger, ce sont des politiques toujours plus ouvertes, flexibles et concrètes, permettant aux expatriés de contribuer en adéquation avec leurs compétences et leurs expertises.

Plus précisément, j’espère la mise en place de mécanismes plus favorables facilitant la participation des Vietnamiens de l’étranger aux domaines de la science et de la technologie, de l’innovation, de l’éducation et de l’intégration internationale, avec des procédures claires, transparentes, un environnement professionnel et une reconnaissance réelle des compétences.

Par ailleurs, le renforcement des canaux d’information et des plateformes numériques afin de permettre aux Vietnamiens de l’étranger d’accéder plus aisément aux politiques publiques, de se connecter aux projets et de contribuer à distance revêt selon moi une importance particulière.

Lorsque les Vietnamiens de l’étranger ressentent confiance, accompagnement et ouverture de la part du pays, la contribution à la paix, au développement et à la prospérité nationale devient alors un engagement naturel, durable et sincère.

Thanh Tuê/CVN