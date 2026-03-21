Ambassadeur russe

Vietnam - Russie : consolider la coopération dans les domaines prioritaires

À la veille de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Russie, à l’invitation de son homologue Mikhaïl Michoustine, l’ambassadeur de Russie à Hanoï, Gennady Bezdetko, a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA). Il y souligne l’importance de cette mission et esquisse les perspectives de la coopération bilatérale.

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Photo : VNA/CVN

À l’invitation de son homologue russe Mikhaïl Michoustine, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh effectuera une visite officielle en Russie du 22 au 25 mars.

À cette occasion, l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko, a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), dans laquelle il a évalué l’importance de cette visite et esquissé les perspectives des relations bilatérales.

Selon lui, l’établissement d’un dialogue politique régulier et fondé sur la confiance à tous les niveaux, y compris au plus haut niveau, constitue un facteur clé favorisant le développement stable du partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie. Il a salué le dynamisme des relations bilatérales et apprécié la visite en Russie, en février dernier, du membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoài Trung, en qualité d’envoyé spécial du secrétaire général du PCV, Tô Lâm.

Il a également souligné le succès de la récente visite au Vietnam du ministre russe de la Protection civile, des Situations d'urgence et des Secours en cas de catastrophe, au cours de laquelle les deux parties ont examiné les perspectives d’élargissement de la coopération dans la sécurité des populations, la prévention et la lutte contre les incendies dans les infrastructures énergétiques et de transport stratégiques, ainsi que la gestion des situations d’urgence, y compris les incidents radiologiques et les catastrophes naturelles.

Dans ce contexte, l’ambassadeur russe a estimé que la visite prochaine du Premier ministre vietnamien s’inscrivait dans la continuité logique des échanges bilatéraux récents et devrait contribuer à consolider davantage la coopération dans les domaines prioritaires. Il a indiqué que les deux parties préparaient activement la signature d’un ensemble d’accords de coopération dans plusieurs secteurs, en particulier l’énergie.

Photo : VNA/CVN

Le diplomate a affirmé que les relations bilatérales reposaient sur une base solide d’amitié et de coopération mutuellement bénéfique. Le renforcement constant de ces relations est conforme aux intérêts fondamentaux des peuples des deux pays et ne dépend pas des fluctuations conjoncturelles de la situation.

Il a exprimé l’espoir que les accords à venir donneraient une nouvelle impulsion à la coopération, notamment dans le domaine économique, conformément au Plan d’action global pour 2025-2030 couvrant des secteurs tels que le commerce, l’investissement, l’énergie, les transports, la finance, l’agriculture et d’autres domaines. Le Comité intergouvernemental Russie - Vietnam sur la coopération commerciale, économique et scientifique et technique sera chargé de mettre en œuvre ce plan.

Il a ajouté que les deux parties examineraient les possibilités d’approfondir la coopération dans les domaines prioritaires, notamment à travers la mise en œuvre de nouveaux projets de grande envergure, afin de poser les bases d’une coopération durable à long terme.

S’agissant des domaines de coopération prioritaires, il a affirmé que la Russie accordait une importance particulière à la coopération dans l’éducation et la formation des ressources humaines, considérée comme une mission essentielle pour consolider le partenariat stratégique intégral. L’ambassadeur a encouragé les jeunes Vietnamiens à participer aux programmes éducatifs, aux olympiades et aux concours internationaux organisés en Russie, ainsi qu’à envisager des études dans les universités russes.

Il a également souligné l’importance de renforcer la coopération dans l’énergie, y compris le nucléaire et les hydrocarbures, ainsi que dans les sciences et technologies, la culture et le tourisme. Dans ces domaines, les deux pays disposent d’une base solide et d’une expérience de coopération de longue date et efficace. Selon lui, les deux parties entendent continuer à identifier de nouveaux moteurs de croissance pour promouvoir la coopération bilatérale au service des intérêts des deux peuples, ainsi que de la paix et de la prospérité communes.

VNA/CVN