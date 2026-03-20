La visite officielle du Premier ministre en Russie devrait renforcer la coopération multiforme entre les deux pays

À l’approche de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Fédération de Russie du 22 au 25 mars, le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information à Moscou s’est entretenu avec Dô Xuân Hoàng, président de l’Union des organisations des Vietnamiens en Russie, sur les attentes de la communauté. En tant que chef d’entreprise expérimenté sur ce marché, il a également partagé plusieurs recommandations.

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Photo : VNA/CVN

Selon lui, la communauté vietnamienne en Russie, désormais à la troisième génération, reste profondément attachée à la Patrie. Pour ses membres, le Vietnam n’est pas seulement une origine, mais aussi un avenir pour leurs descendants. Plus de 80.000 Vietnamiens vivant en Russie s'orientent toujours vers leur pays natal.

Face aux transformations rapides du Vietnam et à la montée en puissance de son statut sur la scène internationale, la diaspora se sent pleinement partie prenante de cette dynamique, la diaspora se sent pleinement partie prenante de cette dynamique. Elle a suivi de près le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam ainsi que les récentes élections législatives et locales, perçus comme des jalons importants. Ces événements ont insufflé un esprit de renouveau, de rigueur et de détermination vers un développement durable et puissant.

La communauté vietnamienne en Russie perçoit clairement ces avancées fortes et résolues dans la réforme institutionnelle et la gouvernance publique, la promotion du développement économique, l’élargissement de la vision des politiques publiques, la mise en œuvre d’une diplomatie équilibrée et efficace, ainsi que les progrès en matière d’autonomie des capacités de défense. Ces évolutions renforcent son attachement au pays et son désir de contribuer davantage à son développement.

Dô Xuân Hoàng a souligné que l’attention constante du Parti et de l’État, ainsi que le renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines politique, diplomatique, économique, culturel et éducatif, constituent des facteurs clés pour l’intégration de la diaspora. Les visites de haut niveau, notamment celle du chef du gouvernement, devraient favoriser un environnement plus propice à la coopération entre entreprises et localités des deux pays, lever les obstacles au commerce et à l’investissement, et améliorer le statut des organisations et associations vietnamiennes en Russie.

Sur le plan économique, il a mis en évidence plusieurs spécificités que le Vietnam peut exploiter en Russie : la forte demande d’investissements dans la production locale et le besoin croissant de main-d’œuvre. Ces évolutions offrent des opportunités concrètes pour les entreprises vietnamiennes, notamment dans les secteurs du textile, du cuir et de la chaussure, de l’agroalimentaire, de l’artisanat, du tourisme et des biens de consommation. Pour tirer pleinement parti de ces opportunités, Dô Xuân Hoàng a suggéré de lever rapidement certains obstacles, notamment les restrictions liées aux modalités de paiement, au transport et à la fréquence des vols directs, afin d’intégrer progressivement les produits vietnamiens de qualité dans les circuits de distribution du pays d’accueil.

Enfin, il s'est déclaré convaincu que, grâce à l’attention des dirigeants des deux pays, les relations Vietnam - Russie continueront de se renforcer, au bénéfice des populations et des entreprises.

VNA/CVN