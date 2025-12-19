Le Vietnam consolide sa position sur la carte mondiale du tourisme

Le Vietnam a une fois de plus été sacré "Première destination patrimoniale du monde" lors de la cérémonie des World Travel Awards (WTA) 2025. Il s'agit de la sixième fois que le pays reçoit cette distinction prestigieuse (après les éditions 2019, 2020, 2022, 2023 et 2024), réaffirmant ainsi sa position de plus en plus solide sur l'échiquier touristique mondial.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam possède l'un des systèmes patrimoniaux les plus riches d'Asie du Sud-Est, fruit d'une convergence entre une nature grandiose, une histoire millénaire et une identité culturelle unique. Sur cette terre en forme de S, les valeurs naturelles et culturelles s'entrelacent pour former un réseau de patrimoine diversifié, tant par sa typologie que par sa répartition géographique. Le pays recense actuellement plus de 10.000 vestiges classés, dont plus de 3.600 au niveau national et environ 130 sites classés vestiges nationaux spéciaux, répartis sur l'ensemble du territoire. Parallèlement, le Vietnam a répertorié plus de 7.000 éléments de patrimoine immatériel, dont plus de 500 sont inscrits sur la Liste du patrimoine culturel immatériel national.

Un système patrimonial d'une richesse exceptionnelle

Sur la scène internationale, le Vietnam compte aujourd'hui 9 sites inscrits au Patrimoine mondial naturel et culturel, 16 éléments inscrits au Patrimoine culturel immatériel représentatif de l'humanité et 11 éléments de patrimoine documentaire inscrits au Registre de la Mémoire du monde de l'UNESCO.

Le patrimoine naturel constitue une "carte de visite" impressionnante pour le Vietnam aux yeux des visiteurs internationaux. De la beauté féerique de la baie de Ha Long aux paysages karstiques uniques de Tràng An, en passant par le majestueux système de grottes de Phong Nha - Ke Bàng, chaque destination révèle une identité naturelle exceptionnelle. Les paysages vierges, les valeurs géomorphologiques rares et une biodiversité foisonnante ont propulsé ces régions au rang de destinations phares en Asie, offrant aux voyageurs une harmonie parfaite entre nature et expériences de découverte inspirantes.

Par ailleurs, les patrimoines culturels matériels et immatériels confèrent une profondeur caractéristique à l'identité vietnamienne. Les anciennes cités et ensembles monumentaux tels que Hôi An, l'ancienne cité impériale de Huê ou le sanctuaire de My Son sont des témoignages vivants de l'histoire glorieuse de la nation et des échanges culturels à travers les époques. De plus, les formes d'art traditionnel comme la musique de la cour de Huê (Nha nhac), le chant des courtisanes (ca trù), le chant populaire quan họ , l'art du bài chòi ou le Culte des Déesses-Mères des Trois mondes (Thờ Mẫu) enrichissent non seulement la vie spirituelle, mais permettent également aux visiteurs de ressentir "l'âme vietnamienne" imprégnée dans chaque mélodie, coutume et activité communautaire.

Photo : VNA/CVN

Il convient également de mentionner le patrimoine documentaire inscrit par l'UNESCO, allant des tablettes de bois et documents administratifs (Châu ban) de la dynastie Nguyên aux stèles de pierre du Temple de la Littérature. Ces trésors ont contribué à approfondir la connaissance de l'histoire et de la culture vietnamiennes, affirmant la tradition académique et le développement civilisationnel du pays à travers les siècles. Au-delà de leur valeur pour la recherche, ils jouent un rôle crucial dans l'édification de l'image d'un Vietnam intellectuel et riche de ses traditions.

Opportunité de rehausser la marque "Vietnam"

Grâce à ce socle patrimonial foisonnant, le Vietnam est reconnu depuis de nombreuses années par la communauté internationale à travers des titres honorifiques, dont le plus notable est celui de "Première destination patrimoniale du monde" aux WTA. Cette sixième consécration en 2025 ne se contente pas d'honorer la valeur exceptionnelle du patrimoine vietnamien ; elle valide également les efforts inlassables du secteur touristique dans la préservation et l'amélioration de la qualité des destinations.

Photo : VNA/CVN

Au-delà de ce titre phare, le tourisme vietnamien a été successivement distingué ces dernières années dans plusieurs autres catégories prestigieuses des WTA et par d'autres organisations internationales. Le pays a été maintes fois reconnu comme "Première destination d'Asie", "Première destination patrimoniale d'Asie" et "Première destination nature d'Asie", démontrant l'attractivité globale de ses ressources touristiques. En 2025 spécifiquement, des destinations telles que le plateau karstique de Dông Van, Môc Châu, Tam Dao et Phu Quôc continuent d'être primées au niveau mondial, tandis que de nombreuses entreprises de voyage, compagnies aériennes et établissements d'hébergement vietnamiens sont salués pour la qualité de leurs services. Cette série de succès élargit le rayonnement de la destination Vietnam et renforce sa compétitivité sur le marché international.

Toutefois, ces distinctions ne constituent pas une fin en soi. L'enjeu majeur est de transformer cet honneur en ressources de développement. Alors que ces titres ont permis d'"ouvrir les portes du monde", le tourisme vietnamien doit continuer à bâtir des produits distinctifs, modernes et durables pour tirer pleinement parti de cette reconnaissance internationale.

Développement du tourisme en lien avec l'innovation

Pour convertir ces opportunités en avantages concurrentiels à long terme, le tourisme vietnamien mise sur l'innovation comme moteur principal. Au lieu d'une exploitation traditionnelle des valeurs patrimoniales, le secteur adopte de nouvelles approches, intégrant la technologie, développant des produits spécifiques et personnalisant l'expérience visiteur.

Ces dernières années, de nombreuses localités ont opéré cette transition. Hanoï développe des espaces culturels nocturnes et applique la réalité virtuelle dans la présentation de son patrimoine ; Hôi An et Huê renouvellent constamment leurs produits via des spectacles artistiques, des jeux de lumière et des festivals ; les régions montagneuses du Nord comme Sa Pa, Môc Châu et Dông Van promeuvent le tourisme communautaire associé à l'expérience culturelle indigène. Ce sont là des preuves tangibles de la manière dont le patrimoine est "revitalisé", devenant un produit attractif plutôt qu'une simple visite statique.

Cependant, l'innovation ne peut être durable que si elle s'accompagne de professionnalisme. Le secteur du tourisme doit continuer à investir massivement dans les infrastructures, les ressources humaines, la technologie et l'aménagement de l'espace touristique, tout en modernisant les transports et en construisant un écosystème de services aux normes internationales. La synergie entre l'État, les entreprises et la communauté doit également être encouragée pour créer des chaînes de valeur fluides.

Dans un contexte de concurrence régionale accrue, la créativité est la clé permettant au Vietnam non seulement de conserver ses titres, mais aussi de s'ériger en hub du tourisme patrimonial de premier plan en Asie - un lieu où les visiteurs viennent vivre une culture vivante, explorer la nature et ressentir un Vietnam à la fois traditionnel, moderne et plein de vitalité.

VNA/CVN