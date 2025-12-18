Hanoï renforce la connectivité touristique pour stimuler la croissance

La capitale Hanoï ambitionne d’attirer plus de 35,8 millions de touristes d’ici 2026, dont plus de 8,6 millions d’arrivées internationales. Le chiffre d’affaires touristique total devrait dépasser 160.000 milliards de de dôngs (environ 6 milliards de dollars), selon le directeur adjoint du Service municipal du tourisme, Trân Trung Hiêu.

La connectivité touristique régionale est considérée comme un levier essentiel pour étendre le potentiel de développement, enrichir l’expérience des visiteurs et renforcer la compétitivité de la capitale en tant que destination touristique.

Hanoï devrait accueillir plus de 33,7 millions de touristes en 2025, soit une hausse de 20,87% par rapport à 2024, pour des recettes touristiques estimées à plus de 134.460 milliards de dôngs, en hausse de 21,5% sur un an. Ces chiffres soulignent le rôle moteur du tourisme dans la reprise économique de la ville.

Dans le cadre de sa stratégie de développement, Hanoï renforce sa position de plaque tournante régionale reliant les principaux axes touristiques, tels que Hanoi -Quang Ninh - Ninh Binh, Hanoï - Lào Cai - Tuyên Quang et Hanoï - Bac Ninh - Hung Yên, tout en développant sa coopération avec les localités du Nord, du littoral du Nord, du Centre, des Hauts Plateaux du Centre et du delta du Mékong.

S’exprimant lors d’un forum sur les mesures visant à dynamiser le tourisme international, mercredi 17 décembre, Hà Van Siêu, directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a déclaré que la coopération touristique entre Hanoi et les grandes villes telles que Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville, ainsi que les provinces voisines, devait aller au-delà des accords formels. Il a souligné que les liens devaient se traduire par des programmes concrets, des produits partagés et des activités coordonnées, avec la participation directe des voyagistes et des investisseurs.

Le responsable a noté que le développement d’itinéraires touristiques connectés, la promotion conjointe et les échanges de visiteurs permettraient de créer des synergies plus fortes pour le secteur touristique vietnamien.

Ces dernières années, Hanoï a déployé une série de programmes de promotion et de coopération touristiques à l’échelle nationale, contribuant à la croissance du tourisme régional et insufflant une nouvelle dynamique à la capitale.

Un exemple récent est le programme de promotion et de coopération touristique entre Hanoi et les provinces du Delta du Mékong, qui s’est tenu début novembre dans les provinces de Vinh Long et de Dông Thap. Trân Trung Hiêu a indiqué que cette initiative témoignait de la volonté des deux parties de renforcer leurs liens et de soutenir l’industrie touristique nationale.

Afin d’améliorer son efficacité, Hanoï prévoit d’intensifier sa coopération avec le Delta du Mékong pour développer des filières touristiques interprovinciales, axées sur des offres thématiques telles que les expériences en pleine nature, le tourisme culinaire et le shopping, ainsi que les villages d’artisanat liés au tourisme fluvial. La ville apportera également son soutien aux provinces du Delta du Mékong pour l’organisation d’activités promotionnelles à Hanoï et la formation du personnel touristique.

Hanoï renforce également sa coopération avec les provinces du Nord-Ouest et les régions du Centre et des Hauts plateaux du Centre afin de diversifier son offre et d’allonger la durée des séjours. Une étude récente menée en vue du développement d’un itinéraire touristique Hanoï - Lai Châu a mis en évidence le fort potentiel des produits touristiques internationaux axés sur les paysages naturels et l’identité culturelle.

Dans le cadre du forum s’est tenue mercredi 17 décembre une cérémonie de signature d’un accord de coopération sur les itinéraires entrants entre Hanoï et les provinces de Lào Cai, Quang Ninh, Ninh Binh, Bac Ninh et Tuyên Quang.

La stratégie de connectivité touristique ouvre de nouvelles perspectives de développement pour Hanoï et d’autres régions. Si ces liens sont mis en œuvre de manière concernée, concrète et durable, le tourisme deviendra non seulement un secteur économique clé de la capitale, mais aussi un moteur essentiel de la croissance globale du tourisme vietnamien dans les années à venir.

